Der Verkehr beschäftigt Einwohner vieler Stadtteile: In Steinsfurt geht es um die Pfohlhofbrücke, in Hilsbach um Raser in der Marktstraße, in Hoffenheim um zu viele Fahrzeuge. Einige Rohrbacher wünschen sich einen Lebensmittelladen (oben von links). Das Gasthaus „Ritter“ in Weiler schließt seine Pforten, einige Dührener hoffen auf einen Fußgängerüberweg an der B 39. In Eschelbach feiert das DRK mehrere Jubiläen, in Reihen entsteht ein Wohngebiet, die Waldangellocher sind stolz auf ihren Weihnachtsmarkt. Fotos: Kegel (5), Beck (2), März (1), Becker (1)

Von Christian Beck

Sinsheim. Fast zwei Drittel der Sinsheimer leben in den Stadtteilen. Vor diesem Hintergrund hatte die RNZ zu Beginn des vergangenen Jahres bewusst den Blick in die zwölf Dörfer gerichtet und erntete viel positive Rückmeldung. Deshalb haben wir die Ortsvorsteher erneut gefragt: Was ist dieses Jahr wichtig? Was gibt Anlass zur Zufriedenheit? Und wo könnte es besser laufen?

Adersbach

Besonders wichtig: Für Alexander Hotz sind das zwei Sachen: Erstens die Erschließung mit Glasfaser, die Leerrohre seien bereits verlegt. Zweitens das 175. Jubiläum des Gesangvereins "Liederkranz", geplant ist unter anderem ein Festwochenende im Juni.

Was läuft gut? Die innerörtliche Entwicklung konnte laut Hotz weiter vorangebracht werden. Auch ortskernnahe Bauflächen stünden künftig zur Verfügung. Dafür sei ein hervorragendes Zusammenspiel zwischen Bürgern, Stadtverwaltung und Ortschaftsrat verantwortlich.

Was muss besser werden? Einige Adersbacher wünschten verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Mittelstraße. Außerdem lasse nach wie vor der Radweg in Richtung Steinsfurt auf sich warten.

In Adersbach entsteht nach dem Abriss des Siloturms ein Wohngebiet. Foto: Beck/Kegel

Dühren

Besonders wichtig: Im Jahr des 1250. Jubiläums des Orts stehen laut Alexander Speer die dazugehörigen Veranstaltungen im Mittelpunkt: "Unser Festakt zum Auftakt des Festjahres war bereits ein großer Erfolg."

Was läuft gut? Speer hebt die Zusammenarbeit der Vereine hervor. Die Feuerwehr bekomme ein neues Fahrzeug, das Gerätehaus werde so umgebaut, "dass die Kameraden sich nicht nicht mehr im Dieselabgas umkleiden müssen". Der Kindergarten solle im Jahr 2020 generalsaniert werden. Am Friedhof und auf Spielplätzen seien Bäume gepflanzt worden.

Was muss besser werden? Noch immer fehlten Bauplätze und eine Gestaltungssatzung, um "Bauklotz- oder Gewinnmaximierungsarchitektur entgegenzuwirken". Die Verkehrsbelastung sei sehr hoch. Im Bereich der Einmündung des Bründelwegs vor der Tankstelle fehle eine sichere Querungsmöglichkeit über die Bundesstraße. Außerdem "haben wir eine Metzgerei verloren und auch die Sparkasse steht auf der Kippe".

Ehrstädt

Besonders wichtig: Laut Frank Wintterle der weitere Ausbau des Glasfasernetzes sowie der Hochwasserschutz.

Was läuft gut: Durch den Ankauf von freien Grundstücken können laut Wintterle Bauplätze erschlossen werden. Eine Landwirtschaftsfläche am Ortsrand sei erworben worden, dort könnte "in einigen Jahren ein kleines Baugebiet entstehen". Außerdem positiv: der Zusammenhalt zwischen den Vereinen und die Kommunikation mit der Ortsverwaltung.

Was muss besser werden: Laut Wintterle machen sich Bürger Sorgen um den Zustand des Trinkwassernetzes und der Straßen im Dorf sowie außerhalb.

In Ehrstädt wird der Zustand der Straßen moniert. Foto: Beck/Kegel

Eschelbach

Besonders wichtig: Wolfgang Maier nennt Vereinsjubiläen: Die Landfrauen feierten im Februar ihr 40-jähriges Bestehen. Und das DRK feiere im Rahmen seines Sommerfestes gleich drei Jubiläen.

Was läuft gut? Maier ist stolz "auf unsere Vereine und deren Jugendarbeit". Ganz besonders stolz dürften alle auf das neu angelegte Hauptspielfeld und den sanierten Trainingsplatz sein.

Was muss besser werden? Die Verkehrsbelastungen der Autobahn störten, am Ortsausgang in Richtung Hoffenheim werde viel zu schnell gefahren. Alle Plätze des neu erschlossenen Baugebiets seien vergriffen, deshalb sollen freie Plätze im Ortskern bebaut werden.

Hasselbach

Besonders wichtig: Laut Ulrike Bauer alle Vereinsfeste - vor allem beim Gesangverein "Eintracht", beim Musikverein Ehrstädt/Hasselbach sowie bei der Feuerwehr. Man freue sich auf die Anbindung an das schnelle Internet.

Was läuft gut? Die Bereitschaft, sich freiwillig an Arbeitsprojekten zu beteiligen, sei vorhanden. Im Kindergarten "Waldmeister" erforschen Mädchen und Jungen laut Bauer die Natur. Das Feuerwehrgerätehaus sei wichtig, die Jugendausbildung bei der Feuerwehr und im Musikverein Ehrstädt/Hasselbach großartig.

Was muss besser werden? Die letzten städtischen Bauplätze sind laut der Ortsvorsteherin bebaut. Der Ortschaftsrat mache sich momentan Gedanken, wo das nächste Gebiet erschlossen werden kann.

In den Bergdörfern steht das Thema Bauen im Vordergrund: In Hasselbach gibt es keine freien Bauplätze mehr. Foto: Beck/Kegel

Hilsbach

Besonders wichtig: Die Lampertsgasse 16 wird saniert, der Spielplatz beim Clubhaus des SV laut Martin Gund mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Am Waldsee wird der Festplatzanschluss auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Was läuft gut? Gund ist "stolz auf die vielen Veranstaltungen und Angebote unserer Vereine, Gruppen, Verbände und Kirchen und auf die stets gute Zusammenarbeit". Landfrauenverein und evangelischer Kindergarten feiern 50. Jubiläum.

Was muss besser werden? Die Umleitung des Verkehrs aufgrund der Großbaustelle in Waldangelloch habe zu erhöhten Lärmbelästigungen geführt. Es werde zu schnell gefahren; der Ortschaftsrat fordere einen fest installierten "Blitzer" in der Markstraße, damit ist laut Gund aber nicht zu rechnen. Außerdem werde Müll wild entsorgt.

Hoffenheim

Besonders wichtig: Karlheinz Hess liegen die Sanierung des Museumshofs und die Glasfaserversorgung am Herzen, beide Projekte sollen abgeschlossen werden. Darüber hinaus sollen die Hochwasserschutzmaßnahmen und die innerörtliche Nachverdichtung in Angriff genommen werden.

Was läuft gut? Stolz sein könne der Ort laut Hess auf den gesamten Bereich Schule, Kindergarten und Anpfiff Hoffenheim. Darüber hinaus freue man sich auf die Sportanlage nach deren endgültiger Fertigstellung.

Was muss besser werden? Der Ortsvorsteher spricht von einem "gravierenden Verkehrsproblem". Hierfür müssten Möglichkeiten für eine Lösung gesucht und gefunden werden.

Reihen

Besonders wichtig: Der An- und Umbau der Wingertsbergschule ist laut Willibald Hönig "eine tolle Sache".

Was läuft gut? Das Dorffest haben die Vereine laut Hönig eigenständig auf die Beine gestellt. Für Menschen jeden Alters gebe es in Reihen viele Angebote. Die Infrastruktur sei gut, momentan entstehe ein kleines Baugebiet, im Gewerbegebiet siedle sich "eine Firma nach der anderen" an.

Was muss besser werden? Der Ortsvorsteher spricht von zu wenigen öffentlichen Parkplätzen. "Und weitere Bauplätze könnten wir gebrauchen."

Rohrbach

Besonders wichtig: Laut Friedhelm Zoller sollte sich der Zustand der Straßen verbessern. Und die Kerwe und das Dorffest sollen wieder ein Erfolg werden.

Was läuft gut? Seit der "Blitzer" in der Heilbronner Straße installiert wurde, wird laut Zoller deutlich langsamer gefahren. Die Kerwe mit neuem Konzept sei gut angekommen und soll ausgebaut werden. Für Kinder, Jugendliche und Senioren werde in Rohrbach viel geboten.

Was muss besser werden? Neben dem Zustand der Straßen moniert Zoller einen fehlenden Lebensmittelladen.

Steinsfurt

Besonders wichtig: Wie entwickelt sich das weitere Vorgehen in Sachen Pfohlhofbrücke? Diese Frage stellen sich die Steinsfurter, berichtet Rüdiger Pyck. Darüber hinaus seien die Fertigstellung des Baugebietes "Zwischen den Hölzern" und die weitere Entwicklung der Ortskernsanierung wichtig.

Was läuft gut? Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Gemeinderat beschreibt der Ortsvorsteher als "sehr gut".

Was muss besser werden? "Der Verkehr durch Steinsfurt belastet uns sehr, und an Parkmöglichkeiten fehlt es uns", erklärt Pyck.

Waldangelloch

Besonders wichtig: Laut Edgar Bucher ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit, des Hochwasser-, Brand- und Katastrophenschutzes wichtig.

Was läuft gut? Beim Weihnachtsmarkt helfen Vereine und Gruppen zusammen. "Darauf sind wir stolz", betont Bucher.

Was muss besser werden? Aufgrund der topografischen Lage werde es im Außenbereich kein Baugebiet geben. Der Ortschaftsrat müsse sich für eine bezahlbare Nachverdichtung einsetzen.

Weiler

Besonders wichtig: Manfred Wiedl zählt die Sanierung der WC-Anlage in der alten Schule, die Innensanierung der Leichenhalle, die Sanierung der Trockenmauer an der alten Straße nach Sinsheim, die Neugestaltung von zwei Spielplätzen und die Entwässerungsmaßnahme in der Straße "Am Schafgarten" auf.

Was läuft gut? Wiedl spricht von einem "guten Verhältnis zwischen Verwaltung, Ortschaftsrat und Bevölkerung". Er sei stolz auf die Vereine, die das Dorfleben prägten und gestalteten. Die Internetversorgung sei mittlerweile gut. Die ersten Flüchtlinge seien im Dorf untergebracht worden, es gebe keine Probleme.

Was muss besser werden? In Weiler stünde seit 2008 kein städtischer Bauplatz mehr zur Verfügung. Das Kleingewerbegebiet "Leinwedel 2" sei seit 2008 nicht erschlossen worden. 7500 Fahrzeuge pro Tag sorgten für Lärm in der Kaiserstraße. In Seitenstraßen seien Fahrbahndecken schlecht, das Gasthaus "Ritter" schließe die Pforten.