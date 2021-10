Sinsheim. (jubu) Zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Mopeds es am späten Donnerstagnachmittag auf der K4281 bei Sinsheim. Die Fahrerin eines Yamaha Leichtkraftrades war gegen 17.45 Uhr zwischen Daisbach und der Kreuzung B292/Sinsheim auf Höhe des Saugrundes unterwegs.

Kurz vor der Mülldeponie im Kurvenbereich kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte halbfrontal mit einem entgegenkommenden Dacia. Die 16-jährige Fahrerin der 125er Maschine wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Heidelberger Uniklinik geflogen. Die Strecke blieb am Abend längere Zeit gesperrt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 8.01 Uhr