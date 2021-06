Von Christian Beck

Sinsheim. 1500 weitere Sinsheimer sind geimpft: Zwar kamen einige, die für die Aktion in der Dr.-Sieber-Halle angemeldet waren, dann doch nicht. Doch von den zur Verfügung stehenden Impfdosen des Herstellers "Moderna" wurden trotzdem alle aufgebraucht. Dementsprechend zeigen sich die Beteiligten der fünftägigen Impfaktion zufrieden. Organisiert wurde sie von der Stadtverwaltung und den mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises.

Von der Anmeldung bis zum Pieks vergehen bei Stephanie Scheller nur wenige Minuten. "Es ist ganz ruhig hier", sagt sie positiv überrascht, als sie mit einigen anderen nach der Impfung noch ein paar Minuten Platz nimmt, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Doch ihr geht es gut, so wie den anderen Geimpften auch: "Es gab keine Komplikationen", fasst es Ärztin Dr. Aimée Dienes knapp zusammen.

Dass sie nun die Impfung erhalten hat, darüber in Scheller froh. Beruflich habe sie bald wieder mit vielen Menschen zu tun. Und sie lobt die Organisation: Innerhalb kürzester Zeit sei ihr Impftermin bestätigt worden. Und als klar war, dass noch Plätze frei sind, sei sogar ihr Arbeitgeber angeschrieben worden.

Die Impfaktion für 1500 Personen zu organisieren, sei ein großer Aufwand gewesen, berichtet Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Mehrere Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten mehrere Tage ausschließlich die E-Mails der Impfwilligen beantwortet. Von Mittwoch bis Sonntag waren dann Mitglieder der Feuerwehr vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen. Und Verwaltungsmitarbeiter saßen am Empfangsbereich der Dr.-Sieber-Halle, um den Überblick zu wahren, wer kommt. Denn 30 bis 40 Personen pro Tag taten das trotz Anmeldung nicht. Einige dürften wohl schon einen anderweitigen Impftermin ergattert haben, erklärte der OB. Manche waren krank. Und andere mussten weggeschickt werden, weil sie an Corona erkrankt waren, dies aber noch keine sechs Monate her ist.

Wenn Plätze frei wurden, riefen die Verwaltungsmitarbeiter Personen an, die auf der Warteliste standen. "Die freuen sich dann", berichtete ein Verwaltungsmitarbeiter. Über 100 Personen kamen auf diese Weise noch zum Zug. Und am Samstagabend gingen die Ärzte sogar auf die Straße und sprachen gezielt Personen an. "Wir haben noch Leute gefunden", berichtet Dr. Dienes, die hauptberuflich Gynäkologin in Seckenheim ist. Das Ärzteteam sei bunt gemischt, am Sonntag sei unter anderem auch ein Handchirurg und ein Herz- und Gefäßchirurg im Einsatz gewesen. Dass sie und andere Ärzte hier impfen, sei eine zusätzliche Aufgabe, normalerweise hätten sie jetzt Freizeit. Die Ärzte werden fürs Impfen entlohnt. Doch ihr gehe es darum, die Impfquote zu erhöhen, betont Dienes.

Mit Hilfe von verkleideten Bauzäunen wurden in der Dr.-Sieber-Halle einzelne Bereiche abgesperrt. Vier Impf-Teams waren gleichzeitig vor Ort, jedes bestand aus einem Arzt, zwei medizischen Kräften, einer Verwaltungskraft und einem Fahrer. Alle fünf Minuten kommen vier Personen. "Hier haben nie massenhaft Leute gewartet", berichtet Florian Hummel von der Feuerwehr. Das liegt offenbar auch daran, dass die meisten gut mitmachen: Wer erscheint, sei pünktlich, berichtet Dienes. Und sehr dankbar.

Jene, die am Sonntagmittag in die Dr.-Sieber-Halle kommen, sind jünger oder im mittleren Alter. Vor allem bei den unter 60-Jährigen gebe es noch einige Personen, die noch keine Corona-Schutzimpfung erhalten haben, sagt Dienes. Dass dies nun bald passiert, sei wichtig, nicht zuletzt wegen der sogenannten Delta-Variante, die sich in einigen Ländern zunehmend ausbreitet und als ansteckender gilt. Wer vollständig geimpft ist, sei aber auch dagegen gut geschützt, erklärt Dienes auf Nachfrage. Doch es sei wichtig, dass auch die Zweitimpfung erfolgt. Manche nehmen nach der Erstimpfung den Termin für den zweiten Pieks nicht wahr, berichtet die Ärztin aus ihren Erfahrungen.