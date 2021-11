Sinsheim. (tk) Teure Zwischenlösung an der Kraichgau-Realschule: Rund 1,28 Millionen Euro nimmt die Stadt für Container in die Hand, in denen die Schüler während der Sanierung des Gebäudes unterrichtet werden sollen. Das ist günstiger als zuvor geschätzt, war man doch von rund 1,64 Millionen Euro Mietpreis ausgegangen.

Der Auftrag wurde europaweit ausgeschrieben, und die vier eingegangenen Angebote – über die allerdings nur hinter verschlossenen Türen gesprochen wurde – hätten sich "drastisch" voneinander unterschieden, wie im Gemeinderat auf Bekunden der Grünen-Fraktion bekannt wurde. Die Frage, warum dies so ist, beantwortete Baudezernentin Katharina Scherhag unter anderem mit der Auftragslage und mit freien Kapazitäten der Firmen.

Den Zuschlag erhielt die Firma "E Rent Raumsysteme" in Hörstel, Nordrhein-Westfalen. Das Bauunternehmen beruft sich auf 60 Jahre Erfahrung und hat sich laut Selbstbeschreibung auf "bewegliche Module von dauerhafter Qualität" spezialisiert sowie auf "Raumsysteme, jenseits der sonst typischen Containerbauweise". Grob auszugehen sei von zwei Jahren Mietdauer, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Ohne Diskussion stimmte das Gremium geschlossen dem Auftrag zu.