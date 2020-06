Von Christiane Barth

Sinsheim. Radeln ist hip. Und wurde aufgrund von Corona offenbar immer hipper. Fitnessstudios hatten lange geschlossen, die Schwimmbäder, die geöffnet haben, mussten die Zahl der Besucher deutlich begrenzen, dazu gibt es fast keine Veranstaltungen, wenig Ablenkung also. Vor diesem Hintergrund scheint eine Flucht auf den guten alten Drahtesel stattgefunden zu haben. Der Effekt beschert den Zweiradhändlern gut gehende Geschäfte, den Radwegen regen Verkehr und lässt den privaten Handel auf diversen Online-Plattformen aufblühen. Doch ist der enorme Zulauf, den die Fahrrad-Geschäfte momentan erfahren, die konzentriertere Form des ganz normalen Frühlingsgeschäftes, das aufgrund der Corona-bedingten Zwangsschließung nur verschoben daherkommt? Da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen.

"Wir verkaufen mehr als doppelt so viele Fahrräder als sonst um diese Zeit", teilt Janina Pischinger, Geschäftsführerin des gleichnamigen Händlers in der Carl-Benz-Straße, mit. "Wir sind seit dem 20. April regelrecht überrannt worden." Auch die Werkstatt sei komplett ausgelastet, da viele Kunden ihre alten Drahtesel überholen ließen. "Auch diejenigen, die lange nicht mehr Fahrrad gefahren sind, kommen jetzt zu uns. Außerdem haben wir mehr Reparaturaufträge, weil viel mehr Leute mit dem Rad unterwegs sind", berichtet die Geschäftsführerin. Auch aus dem Bikehaus Hoffenheim heißt es, wegen Zeitmangels, knapp: "Bei uns ist die Hölle los."

Lieferschwierigkeiten der Hersteller feuern die enorme Nachfrage noch weiter an: "Es ist kaum noch Neuware zu bekommen", berichtet Pischinger, die seit Wochen auf die Lieferungen wartet, die sie im vergangenen Jahr bei der Messe vorgeordert hat. Ende Juni soll der Nachschub, der durch die Corona-bedingten Stilllegungen der Werke verzögert auf den Weg geschickt wurde, endlich eintreffen.

Viele Fahrräder werden in Kambodscha oder China produziert. Doch unterbrochene Lieferketten zu den wichtigsten Herstellungsländern in Asien ließen den Markt ins Stocken geraten. Viele Kunden warten deshalb und haben reserviert, bevor sie leer ausgehen. Die Folge: Die nächste Lieferung ist quasi schon verkauft. "Wir Händler verdienen zurzeit gut Geld", freut sich Pischinger

Auch auf Ersatzteile fürs Fahrrad müssen die Kunden nun viel länger warten. Das liegt zum einen daran, dass in den Reklamationsabteilungen der Hersteller viel los sei, zum anderen, dass diese aufgrund von Kurzarbeit die Aufträge gar nicht abarbeiten konnten.

Doch steigen wirklich mehr Leute aufs Fahrrad? Norbert Schätzle von der Pressestelle der Polizei in Mannheim sagt: "Das ist bei uns statistisch nicht belegbar." Er spricht von einer Verschiebung der Kaufabsichten. Das verstärkte Kundenaufkommen in den Fahrradgeschäften habe seine Ursache in der vorangegangenen Zwangspause. "Vorher war das nur gestreckt. Jetzt kumuliert alles. Ich würde nicht sagen, dass in Corona-Zeiten verstärkt Fahrrad gefahren wird." Weder die Unfälle mit dem Drahtesel noch die Diebstähle desselben hätten zugenommen, sagt Schätzle.

Joachim Heitel, verantwortlich für den Radsport im TV Sinsheim, sagt dagegen: "Es fällt vor allem auf, dass wieder viel mehr Familien mit dem Rad unterwegs sind." Auch die Sitzgelegenheiten entlang der Radwege würden verstärkt genutzt. Und noch etwas hat der Vielradler festgestellt: "Der Trend ist absolut das E-Bike, in jedweder Form." Auf den Radwegen gehe es zuweilen inzwischen auch eng zu, vor allem zu Stoßzeiten: "Aber mit der Umsicht von allen ist das noch gut zu machen", findet Heitel.

Allerdings habe er ebenfalls beobachtet, dass auch viele unerfahrene Radler unterwegs sind. Dass diese gerade ihre ersten Kilometer mit dem Rad absolvieren, sei deutlich sichtbar: "Da muss man dann die Kurve etwas größer nehmen." Und was fahren die Kraichgauer am liebsten: Mountainbike, Rennrad oder das Trekkingbike? "Vor allem die Tourenradler, die haben zugenommen", meint Heitel und wünscht sich, dieser Trend mit der "Rückbesinnung aufs Einfache" möge doch auch nach Corona anhalten. "Doch der Glaube daran ist nicht sehr groß," räumt der 55-Jährige ein.