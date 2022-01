Unter anderem mit einem Info-Point, wie hier vor dem Rathaus in Siegelsbach, informiert die Deutsche Giganetz GmbH über den Glasfaserausbau in der Region Heilbronn-Franken. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach/Bad Rappenau. Mit dem Versprechen, 111 Städte und Gemeinden in der Region Heilbronn-Franken in den kommenden Jahren ohne "weiße Flecken" an das Glasfasernetz anzuschließen und auch auf dem Land schnelles Internet zu gewährleisten, rührte die Deutsche Giganetz GmbH (DGN) im Sommer und Herbst 2021 mächtig die Werbetrommel in den Gemeinderäten der Region. Rund 800 Millionen bis eine Milliarde Euro will das Unternehmen investieren.

Einzige Bedingung für den Ausbau: Bei der Vorvermarktung müssen in jeder Kommune 35 Prozent der Haushalte einen Zwei-Jahres-Vertrag mit der DGN abschließen. Inzwischen läuft in weiten Teilen die Vermarktung. So auch in Siegelsbach, Bad Rappenau und Kirchardt, die als Ausbaustufe I klassifiziert sind und in denen der Ausbau als erstes vorangetrieben werden soll. Eppingen, Ittlingen und Gemmingen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

"Wir stoßen auf großes Interesse", sagt Siegelsbach Kämmerer Thorsten Densborn. "Inzwischen liegen wir bei rund 20 Prozent." Sowohl die Verwaltung als auch die DGN seien überzeugt, dass bis zum Vermarktungsende am 20. Februar die erforderlichen Verträge abgeschlossen sind. "Dann können wir die Planungen vorantreiben und vielleicht dieses Jahr noch starten", hofft Densborn.

"Gerade im Schlussspurt ist noch einiges möglich", schreibt Andreas Schumm, Geschäftsführer des Gigabit Kompetenzzentrums in Heilbronn auf Nachfrage der RNZ und fügt an: "Der Verlauf der Vorvermarktung entspricht der Entwicklung in den anderen 15 Kommunen im Landkreis Heilbronn, die sich ebenfalls in der Phase befinden." Daran, was passiert, wenn Siegelsbach die 35-Prozent-Hürde nicht überschreitet, will der Densborn nicht denken, denn dafür sei man zu optimistisch. "Davon gehen wir nicht aus."

Die 1600-Einwohner-Gemeinde geht als gutes Beispiel voran. So hat die Verwaltung für alle gemeindeeigenen Gebäude einen entsprechenden Glasfaservertrag abgeschlossen. "Wir stehen voll hinter dem Projekt. Es ergibt Sinn, die Schule, die Sporthalle, das Rathaus und weitere Gebäude anzuschließen", sagt Densborn, der auch von zahlreichen Infomöglichkeiten für die Bürger berichtet. So hat die DGN in Siegelsbach unter anderem Briefe eingeworfen, aber es gab auch eine Informationsveranstaltung, und jeden Freitag und Samstag gibt es vor dem Bürgerzentrum einen Info-Point, an dem sich noch unschlüssige Bürger beraten lassen und ihren Vertrag abschließen können.

In der kommenden Woche soll eine große Glasfasertrommel nochmals auf das Großprojekt und die wohl einmalige Chance auf flächendeckend schnelles Internet hinweisen. Densborn, der in Babstadt wohnt, hat auch privat einen solchen Vertrag mit der DGN unterzeichnet.

In den Stadtteilen der Kurstadt ist dem Vernehmen nach die Quote deutlich höher als in der Kernstadt. Insgesamt kommt Bad Rappenau momentan ebenfalls auf rund 20 Prozent, wie SPD-Gemeinderat und EDV-Spezialist Michael Jung im Gespräch der RNZ mitteilte. Als Vertriebspartner der DGN rührt auch er in der Kurstadt die Werbetrommel für das Projekt. "In der Regel zahlt niemand in den zwei Jahren mehr Geld als jetzt und hat dafür aber Glasfaser im Haus", ist Jung überzeugt. Und wer nicht zufrieden ist, könne nach zwei Jahren ohnehin aus dem Vertrag aussteigen und zu einem der anderen Anbieter wechseln, die die Leitungen der DGN mitnutzen dürfen. "Ich sehe da eigentlich kein Risiko."

Dass in der Kernstadt bisher weniger Verträge als in den Stadtteilen abgeschlossen wurden, sieht Jung darin begründet, dass es in der Stadtmitte mehr Mehrfamilienhäuser gibt und viele sich nicht im Klaren darüber seien, wer zuständig ist. "Da gibt es große Verwirrungen. Der Mieter muss den Vertrag abschließen", klärt Jung auf. Aber er sieht auch die Vermieter in der Pflicht, ihre Mieter zu informieren. "Für die Eigentümer ist das doch ein Traum. Sie bekommen eine Aufwertung mit Glasfaser und müssen nichts dafür bezahlen."

Jung hofft, dass man in der Kurstadt bis zum Vermarktungsende zumindest in einen Prozent-Bereich kommt, "in dem es realistisch ist, mit einer Fristverlängerung doch noch die erforderlichen Verträge zu erreichen". Allerdings könne es auch durchaus sein, dass die DGN bei entsprechenden Quoten die Stadtteile ausbaut und die Kernstadt dann "liegen lässt". Hierzu schreibt Schumm: "Liegt die Quote zwischen 20 und 35 Prozent, so erfolgen Abstimmungen mit der Kommune, welche Maßnahmen unternommen werden sollen, um die Quote zu steigern. Hier ist vieles im Bereich des Marketings möglich." Liege die Quote unter 20 Prozent, werden die Vorvermarktung abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt (in circa einem bis zwei Jahren) erneut angestoßen.

Jung bekräftig, dass man die Chance zwingend nutzen sollte, denn "gescheites Internet wird in der Zukunft dringend benötigt", auch weil sich das Konsumverhalten immer mehr in Richtung Streaming und Fernsehen übers Internet entwickelt. "Große Bandbreiten bleiben sicher ein Thema. Es brennt. Die Leute müssen sich entscheiden." Und für ihn könne sich niemand rausreden, dass es zu wenig Informationsmöglichkeiten gebe. Beispielsweise gibt es in der Kurstadt am Bahnhof einen dauerhaften Info-Point der DGN. Jung ruft dazu auf, "an das große Ganze für die Zukunft der Stadt zu denken".