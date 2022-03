Siegelsbach. (fsd) Einmal mehr lag der Fokus einer Gemeinderatssitzung in Siegelsbach auf dem Gewerbegebiet "Am Mührigweg" am westlichen Ortsrand. Nachdem der "M&M Logistikpark" im Vorjahr mit seiner geplanten Erweiterung für Aufregung sorgte, trat nun die Firma "Pakufol" im südlichen Teil des Gebiets mit einem Bauvorhaben an die Gemeinde heran. Das Recyclingunternehmen beabsichtigt, die bestehende Recyclinghalle zu erweitern sowie zwei bestehende Lagergebäude abzureißen und durch eine größere Lagerhalle mit Sortierhalle zu ersetzen.

"Wir müssen keine neue Baugrenze festlegen. Das Vorhaben befindet sich im gültigen Baugebiet", erklärte Andreas Braun gleich zu Beginn seiner Ausführung. Der Ingenieur aus Eberstadt stellte dem Gremium das Vorhaben am Dienstag im Bürgerzentrum vor. Zur Realisierung müssten auch kleinere Waldbestände und Bewuchs beseitigt werden. Dies wiederum müsse das Unternehmen naturschutzrechtlich ausgleichen.

Darauf ging auch Jan Wagner vom Ingenieurbüro "Wagner und Simon", das auf Umweltplanung spezialisiert ist, ein. Demnach gelte es, im Laufe des Verfahrens einen Umweltbericht zu erstellen. Zudem betonte er, dass die Waldfläche, die nun weichen soll, im ursprünglichen Bebauungsplan als sogenannte Ausgleichsfläche ausgewiesen wurde. Deshalb müsse "Pakufol" nicht nur die jetzige Maßnahme, sondern auch das einstige Vorhaben ausgleichen. "Das wird ein hoher Ausgleich für eine vergleichbar kleine Fläche", sagte Wagner. Da die Firma "nicht in der Lage sein wird" eine Ausgleichsfläche bereitzustellen, sollen die sogenannten Ökopunkte eingekauft werden. Dies allerdings in unmittelbarer Nachbarschaft, denn die Punkte sollen auf dem "Muna"-Gelände generiert werden. Ratsmitglied Erwin Stech regte an, zu prüfen, ob manche Punkte nicht auch mit der Begrünung des Hallenumfelds erreicht werden könnten. So hätten auch die Siegelsbacher Bürger etwas von dem Ausgleich.

Wie Wagner weiter ausführte, wurden die Artenschutz-Untersuchungen bereits erledigt und sollen im Jahresverlauf ergänzt werden. Da die zu rodende Fläche von Straßen umgeben sei, sei sie "nicht hochwertig" und somit "alles händelbar".

In der folgenden Diskussion im Ratsrund wurde schnell klar, dass das Gremium bei dem Vorhaben genau hinschauen wird. So sprach Gemeinderat Gunter Koos die Abwasserprobleme in diesem Gebiet an und sieht die Gefahr, dass sich das Problem mit der Erweiterung wieder verschärfen könnte. Dazu antwortete Braun, dass man erst am Anfang stehe und im Laufe des Verfahrens ein Entwässerungskonzept vorgelegt werde.

Ebenso befürchtet Koos, dass auch die Geruchsproblematik, die die Kommune in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Ende 2020 gelöst hatte, wieder auftreten könnte. Aus einem Rückhaltebecken in der Kanalisation stieg immerzu ein "bestialischer Gestank".

"Kann man davon ausgehen, dass der gesamte Müll, der da rumfliegt, dann auch verschwindet?" wollte Ratsmitglied Torsten Weidemann wissen. Denn momentan lagere zahlreiches Recyclingmaterial unüberdacht. "Das sieht unmöglich aus", betonte er. Bürgermeister Tobias Haucap erklärte dazu, dass er mit dem Geschäftsführer, der das Vorhaben in einer der nächsten Sitzungen auch persönlich vorstellen will, im Gespräch sei und man sich von der Maßnahme für alle Seiten eine Verbesserung erhoffe. Sowohl was den offenen Müll als auch was die Betriebsabläufe angeht. "Für uns darf sich nichts verschlechtern", betonte Haucap.

Bevor sich das Gremium letztendlich bei einer Enthaltung für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans aussprach und somit das Vorhaben ins Rollen brachte, regte Ratsmitglied Jürgen Kraus noch an, dass die Firma auf den Dächern der Hallen Fotovoltaikanlagen installieren solle. "Die Details, wie die Hallen aussehen werden, sind noch nicht klar. Aber das würde Sinn ergeben", meinte Braun.