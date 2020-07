Siegelsbach. (fsd) 2016 sind das Sinsheimer Ingenieurbüro Willaredt und die Gemeindeverwaltung in die Planungen eingestiegen. Jetzt, vier Jahre später, steht der Realisierung eines neuen und deutliche größeren Regenüberlaufbeckens (RÜB) am östlichen Rand der 1700-Einwohner-Kommune nichts mehr im Weg. Im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgerzentrum stellte Jonas Bauknecht nochmals die momentanen Gegebenheiten sowie den aktuellen Planungsstand vor.

"Die vier Jahre zeugen davon, wie aufwendig die Planung einer Anlage mit einer hohen Bedeutung für die Siedlungsentwässerung ist", sagte Bauknecht zu Beginn. Mit den Baugebieten "Am Mührigweg" und "Hinter der alten Schule" sowie dem Verkauf der Grundstücke im "Petersäcker" entstehen in naher Zukunft neue Wohnhäuser, sodass die Einwohnerzahl der Kommune weiter steigen wird. Dies bringt sogleich auch mehr Niederschlagswasser mit sich, dass aufgrund neuer versiegelter Flächen nicht mehr in den Boden sickert, sondern über die Kanalisation in Richtung RÜB geleitet wird. Zudem regnet es aufgrund des Klimawandels an weniger Tagen als noch vor Jahrzehnten, doch die Anzahl sogenannter Starkregenereignisse nimmt zu. "Wir brauchen ein neues Becken, um der Masse an Wasser Herr zu werden", sagte Bauknecht.

Aktuell besteht die einzige Anlage auf Siegelsbacher Gemarkung in der Zimmerhöfer Straße aus zwei Rundbecken – dem 1976 errichteten sogenannten Emscher Brunnen und dem 1993 angelegten Regenzyklonbecken. Während sich Letzteres aufgrund seines strudelartigen Abflusses gut selbst reinigt, verursacht das ältere Becken regelmäßig einen erhöhten externen Reinigungsbedarf, da sich Schlamm und weitere Stoffe auf dem Boden sammeln.

Ebenso ist auf dem Gelände kein Beckenüberlauf vorhanden. Vielmehr erfolgte bisher die Entlastung über drei teilweise miteinander hydraulisch kommunizierende Überlaufbauwerke. Diese befinden sich etwa 200 Meter entfernt in örtlicher Nähe zueinander. Aufgrund einer fehlenden Grobstoffrückhaltung flossen nach Starkregenereignissen immer wieder deutliche Mengen an Grobstoffen in den Siegelsbach. Die wasserrechtliche Erlaubnis des RÜB war bis zum 31. Dezember 2016 beschränkt. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurde das Ingenieurbüro Willaredt mit der Erstellung einer aktuellen Schmutzfrachtberechnung samt Überarbeitung des Gesamt-Entwässerungsplans beauftragt.

Bereits vor vier Jahren wurde die Anlage modernisiert. Hierbei wurde das vorher offen durch das Drosselbauwerk in Richtung Kläranlage fließende Abwasser in geschlossene Rohrleitungen gefasst. Zudem erfolgte der Einbau eines magnetisch induktiven Durchflussmessers mit gesteuerter Schieberregulierung des Drosselabflusses.

Da der 44 Jahre alte Emscher Brunnen mittlerweile erhebliche bauliche Mängel aufweist, wird er nun durch ein neues Regenzyklonbecken ersetzt. "Wir werden das bestehende Becken kopieren und eines auf dem neuesten Stand der Technik einbauen", betonte Bauknecht. Hierbei ist die Stilllegung der einzelnen Regenüberläufe in der Zulaufkanalisation und Anordnung eines zentralen Beckenüberlaufs mit Grobstoffrückhaltung vorgesehen.

In die Erneuerung der Anlage investiert die Kommune rund 1,9 Millionen Euro. Eine wasserrechtliche Genehmigung liegt bereits vor. Ebenso ein Förderbescheid von 1,1 Millionen Euro. "Herausragend", wie Bürgermeister Tobias Haucap findet. Nach der Sommerpause sollen die Arbeiten ausgeschrieben und im November vergeben werden. So könnte mit der Umsetzung des Vorhabens noch im Dezember begonnen werden. Bauknecht rechnet mit einer Bauzeit von circa einem Jahr. Mit dem Neubau steigt das Gesamtvolumen der Anlage von 1077 auf 1897 Kubikmeter.