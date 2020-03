Siegelsbach. (fsd) Das neuartige Corona-Virus hat nun auch Siegelsbach erreicht. Wie Bürgermeister Tobias Haucap am Donnerstag auf der Gemeinde-Homepage mitteilte, wurde der Fall am Mittwoch bekannt. "Wir stehen mit der Familie in Kontakt, es werden die typischen Symptome wie Fieber, Husten und Abgeschlagenheit beschrieben. Die Person befindet sich nach eigenen Angaben bereits auf dem Wege der Besserung", schreibt der Rathauschef weiter.

Angaben zu Geschlecht oder dem Alter der betroffenen Person wollten sowohl Haucap als auch Landratsamtssprecher Manfred Körner auf Nachfrage der RNZ nicht machen. "Bei so einer kleinen Gemeinde ist das trügerisch. Die Leute sind identifizierbar. Da geben wir aus Datenschutzgründen keine weiteren Auskünfte", betont Körner.

Haucap hofft, dass mit dem ersten bestätigten Fall in der rund 1700-Seelengemeinde die Sinne der Einwohner nochmals geschärft werden und sie sich an die Maßnahmen der Bundesregierung halten. "Die Tatsache, dass wir nun auch in Siegelsbach den ersten bestätigten Fall haben, zeigt, dass wir alle mit unserem persönlichen Verhalten nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Mitmenschen Verantwortung tragen.

Durch den teilweise symptomfreien Verlauf der Erkrankung ist es nicht auszuschließen, dass noch mehr Personen unwissentlich bereits betroffen sein können. Umso wichtiger ist es, dass wir uns alle an die Vorgaben halten."

Dem oder der Betroffenen bescheinigte der Verwaltungschef ein "vorbildliches Verhalten". Schon bei ersten Symptomen habe sie sich gemeldet und selbst unter Quarantäne gestellt. Unter häuslicher Isolation stehen nun auch ihre Kontaktpersonen.

Im Gespräch verwies Haucap nochmals auf die in Zusammenarbeit mit dem SCS Siegelsbach und der Familie Rogic neu gestartete Nachbarschaftshilfe, bei der hilfsbedürftige Menschen unter anderem bei Lebensmitteleinkäufen unterstützt werden sollen. Personen, die Hilfe benötigen, können sich unter anderem unter Telefon 07264 / 91500 bei der Verwaltung melden. "Mein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen, welche sich in diesen Zeiten für unser Gemeinwohl einsetzen."