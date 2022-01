Von Falk-Stéphane Dezort

Siegelsbach.Heutzutage kommt es – ohne anhaltende Pandemie – immer häufiger vor, dass sich junge Menschen dazu entscheiden, nach ihrem Schulabschluss nicht direkt den Übergang ins Studium oder hiesige Berufsleben zu suchen, sondern beim sogenannten "Work & Travel" ferne Länder zu erkunden. Nicht aber Madeleine Kraus. Für die 21-Jährige war früh klar, dass sie nach der Schule eine Ausbildung zur Landwirtin machen will.

"Ich konnte mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen", sagt Kraus. Und der Hang zur Landwirtschaft kommt nicht von ungefähr. Als Tochter von Gemeinderat Jürgen Kraus, ist sie auf dem familieneigenen Hof im Siegelsbacher Südwesten aufgewachsen und hat das Leben als Landwirtin schon immer mitbekommen. An ihrem Berufswunsch änderten auch mehrere Praktika nichts. "Da hat sich nichts anderes ergeben." Eher habe sie sich Gedanken gemacht, ob sie dem körperlich anstrengenden Job als kleine, zierliche junge Frau auch gewachsen ist. Die Antwort lautete: Ja!

Und so begann Madeleine Kraus 2017 mit ihrer Lehre zur Landwirtin. Nach einem Jahr an der Schule sowie einem Jahr an einem Hof in Gemmingen-Stebbach, nahm Vater Jürgen sie im letzten Ausbildungsjahr unter seine Fittiche. Das war für die heute 21-Jährige Fluch und Segen zugleich., wobei die positiven Aspekte überwogen. "Ich durfte auf dem Hof alles machen. Man hat weniger Hemmung und auch weniger Angst etwas falsch zu machen. Ich habe mich zu Hause mehr getraut." Aber hin und wieder hake es auch. Dann seien beide aber darauf aus, schnell eine gemeinsame Lösung zu finden. "Das klappt schon ganz gut", sagen Vater und Tochter.

Nachdem Madeleine Kraus 2020 ihre Ausbildung abgeschlossen hatte, begann sie im November 2020 in Kupferzell ihren Meisterschein – als einzige Frau in diesem Jahrgang. Zwischen November und März drückt die 21-Jährige fleißig die Schulbank, von April bis Oktober greift sie wieder vermehrt ihrem Vater unter die Arme.

Und aus der Meisterschule sind für den Kraus-Hof schon einige Neuerungen hervorgegangen. So vermarktet das Vater-Tochter-Duo bereits seit einigen Monaten ihre Milch mithilfe eines Rund-um-die-Uhr-Automaten selbst. In einer extra dafür hergerichteten Holzhütte stehen zudem noch ein Eis- und ein Eier-Automat. "Der Betrieb ist für zwei Vollerwerbstätige zu klein. Daher müssen wir uns erweitern, und so ist das Projekt entstanden." Durch die Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach Lebensmitteln direkt vom örtlichen Bauernhof gestiegen. "Die Automaten werden sehr gut angenommen." Und einer mit Fleisch sei in Planung, verrät das Duo.

In der Meisterschule lernt Madeleine Kraus vor allem die Bürokratie kennen, die hinter einem Bauernhof steckt. "Das ist so extrem viel. Das habe ich eventuell unterschätzt." Für sie sei das fast wie eine eigene Ausbildung. Aber auch hier kann sie sich auf ihren Vater verlassen, der sie in die Buchhaltung miteinbezieht und ihr Aufgaben gibt. Der ganze Papierkram sei einer der für sie wenigen Nachteile des Berufs. "Wir können nicht den ganzen Tag im Büro sitzen. Gerade im Sommer gibt es genug zu tun, sodass man es leicht vor sich herschiebt", sagt die Meisterschülerin, die in ihrer wenigen Freizeit gerne im Garten arbeitet oder auch mal abends mit Freunden ausgeht.

Von diesen wurde sie in ihrem Berufswunsch bekräftigt. "Sie haben das recht positiv aufgenommen", erzählt die 21-Jährige. Anders sei es bei der Suche nach einem Lehrbetrieb für die Ausbildung gewesen. "Es war schwer einen zu finden", blickt sie zurück. "Da war bei vielen schon Skepsis vorhanden. Da kam ich mir blöd vor." Doch von alledem lässt sich die junge Landwirtin nicht aus der Bahn werfen. Dafür mache die Arbeit mit den Tieren auch viel zu viel Spaß.

Das macht auch Papa Jürgen stolz. "Es ist schön, wenn der Nachwuchs das auch machen will." Allerdings hatte er sich zu Beginn so seine Gedanken gemacht, ob er für seine Tochter ein solches Leben mit wenig Urlaub und grenzenlosen Arbeitszeiten möchte. Schließlich sei man Tag und Nacht und auch am Wochenende im Einsatz, denn die Tiere machten auch keinen Feierabend und müssten gefüttert und gepflegt werden. "Man hat sie aber nie zwingen müssen. Da freut man sich."

Und Madeleine Kraus hat ein ganz klares Ziel vor Augen: Sie will irgendwann den Hof übernehmen und weiterführen.