Von Christiane Barth

Sinsheim/Waibstadt. Der "Speckerweg" in Waibstadt ist flankiert von Krautgärten. Er liegt parallel zur Bundesstraße B292, ist jedoch ein eher ruhiges Pflaster, viel Verkehr fließt dort nicht. Genau in dieser Einmündung von der Helmstadter Straße hielt eine Frau im September 2017 mit ihrem Auto an, weil der Fahrer des Wagens hinter ihr, der ihr von Sinsheim aus gefolgt sei, unterunterbrochen Lichthupe gegeben habe. Was anschließend geschah, beschäftigte am Donnerstag das Sinsheimer Amtsgericht.

Die Frau war als einzige Zeugin geladen. Auf der Anklagebank saß ein Mann, der aus Frankfurt angereist war. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete: sexuelle Belästigung. Was also war geschehen? Die Frau sagte mit klarer Stimme und offenbar gutem Erinnerungsvermögen aus: Sie sei im Sinsheimer Kaufland einkaufen gewesen, als sie auf einen Mann aufmerksam geworden sei, der ihr offenbar bis auf den Parkplatz hinterher lief und sie danach offenbar auch mit dem Auto verfolgte. Er habe per Lichthupe ständig Signale gegeben.

Deshalb sei sie, als sie von der Bundesstraße in Richtung Waibstadt abgebogen sei, nun in den "Speckerweg" eingebogen und habe angehalten. Der Mann sei ihr auch hierhin gefolgt, sei ausgestiegen und habe sie aufgefordert: "Steigen Sie mal aus, Ihr Hinterrad wackelt."

Sie habe also nach ihrem Rad geschaut, gewackelt habe jedoch nichts. Doch dann habe ihr der Mann in den Po gekniffen. "Ich war total erschrocken und wusste nicht, was ich sagen soll", erzählte sie weiter. Schleunigst sei sie weitergefahren. An die Statur des Mannes erinnere sie sich genau, bekräftigte sie: "Er war sehr dick." Auf der Anklagebank aber saß ein Mann, auf den diese Beschreibung so gar nicht passte.

Vom Autokennzeichen ihres Verfolgers habe sie sich nur die Buchstabenkombination gemerkt, die Zahlen jedoch nicht. Kurze Zeit später habe sie bei der Polizei Sinsheim Anzeige erstattet. Zwei Monate später jedoch sei ihr der Mann erneut begegnet - wieder im Sinsheimer Kaufland. Diesmal habe sie sich das Kennzeichen vollständig eingeprägt. Wieder habe sie bei der Polizei Sinsheim angerufen. Dort habe man sie aufgefordert, den Vorfall der Waibstadter Polizeiwache zu schildern.

Die Richterin fragte die Geschädigte nun ganz direkt, ob der Mann, der bei der Verhandlung auf der Anklagebank saß, jener Mann sei, der sie im September letzten Jahres unsittlich berührt habe. Die Frau versicherte, er sei es nicht. Sie erklärte aber auch, dass ihre Erinnerung an das Kennzeichen richtig sei.

Das Gericht sprach den Angeklagten frei und entschuldigte sich gleichzeitig bei ihm für die Unannehmlichkeiten. Es müsse wohl eine Verwechslung der Kennzeichen vorgelegen haben, meinte die Richterin.

Der Angeklagte hatte moniert, unschuldig unter Druck gesetzt worden zu sein, weil ihm die Justiz gedroht habe, gegebenenfalls auch an seinem Arbeitsplatz anzurufen. Er beklagte sich nun: "Die Sache war ja auch eine Belastung für meine Frau." Zum Kennzeichen äußerte der offenbar zu Unrecht verdächtigte Mann die Vermutung, es könnte möglicherweise eine Dopplung vorliegen: "So etwas soll es ja schon gegeben haben."