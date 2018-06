Oberderdingen. (guz) Der Brand in einem Altenheim in Oberderdingen am 1. Juni ist offenbar vorsätzlich gelegt worden. Nach dem tragischen Ereignis, in dessen Folge eine 82-jährige Bewohnerin starb, eine 97-Jährige lebensgefährlich verletzt wurde und die Feuerwehr 63 Menschen in Sicherheit bringen musste, waren Brandsachverständige zunächst von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen.

Am Donnerstag teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe nun mit, dass weitere Untersuchungen ergeben haben, dass diese erste Annahme nicht mehr aufrecht erhalten werden kann: "Ein technischer Defekt ist definitiv auszuschließen", heißt es in der Mitteilung. Zu diesem Ergebnis sind Experten der Kripo Bruchsal, Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Karlsruhe und Brandsachverständige des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg gekommen.

In der Folge hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe daher ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes und besonders schwerer Brandstiftung eingeleitet. Eine inzwischen eingerichtete zehnköpfige Ermittlungsgruppe arbeite aktuell unter Hochdruck an der Aufklärung dieser schweren Tat, heißt es. In welche Richtung ermittelt wird, also ob ein Bewohner des Altenheims, ein Beschäftigter oder eine Person von außerhalb in Verdacht steht, dazu wollte sich ein Sprecher der Karlsruher Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.

Der Brand war im ersten Stockwerk des Ostflügels des Seniorenwohnheimes in der Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße ausgebrochen. Außer den beiden schwer verletzten Seniorinnen, von denen eine später in einer Klinik ihren Brandwunden erlegen war, hatte auch ein Pfleger einen Kreislaufzusammenbruch erlitten.