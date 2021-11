Heilbronn. (RNZ) Das Festival "Science & Theatre" findet vom 17. bis zum 21. November zum zweiten Mal in Heilbronn statt. Die "Experimenta" und das Theater Heilbronn bieten gemeinsam ein Programm, das die Schnittstellen von Wissenschaft und Theater erforschen und ungewöhnliche Bühnenformate präsentieren wird. Erneut sind deutsche und internationale Künstler und Gruppen eingeladen, um über Chancen, Herausforderungen und Grenzen von Forschung und Wissenschaft nachzudenken.

Mit der Uraufführung von "Schwarze Schwäne" von Christina Kettering wird das Festival am 17. November um 20 Uhr im "Science Dome" der "Experimenta" eröffnet. "Schwarze Schwäne" ist das Gewinnerstück des ersten Autorenwettbewerbs von "Science & Theatre" aus dem Jahr 2019. Der Schweizer Regisseur Elias Perrig konnte für die Uraufführungsinszenierung gewonnen werden. Es spielen Lisa Schwarzer und Regina Speiseder. Die dritte Hauptrolle übernimmt die Kuppel des "Science Dome" als riesige, wandelbare Projektionsfläche für die Videoanimationen von Franziska Nyffeler. Das zentrale Thema des Stückes: Hilft uns die Künstliche Intelligenz oder ist sie eines Tages in der Lage, uns zu beherrschen? Das Stück wird am 18. November um 20 Uhr erneut gezeigt.

"Rimini Protokoll", eine der gefragtesten Theatergruppen im deutschsprachigen Raum, nehmen die Zuschauer am 18. November um 20 Uhr in der "Boxx" mit ins "Uncanny Valley/Unheimliches Tal". Darin untersucht das Künstlerkollektiv die Frage, ob Künstliche Intelligenz schon so ausgereift ist, dass sie einen Schauspieler ersetzen kann. Es ist ein unheimliches Gefühl, wenn der Autor und Stückeschreiber Thomas Melle ein Roboter-Double auf die Bühne schickt, das ihm zum Verwechseln ähnlich ist. (Weitere Vorstellungen am 19. November, um 19 und 21.30 Uhr.)

Hintergrund > Der Autorenwettbewerb am 21. November ist ein wichtiger Bestandteil des Festivals. Um 16 Uhr werden die drei erstplatzierten Stücke des Autorenwettbewerbs in der "Boxx" in szenischen Lesungen vorgestellt. Das Publikum kann die Entscheidung mit seinem Votum beeinflussen, bevor um 19 Uhr das Siegerstück verkündet wird. Das Thema des Wettbewerbs lautet "Die Zukunft ist digital!?" Zu sehen sind "Das Glückskind" von Heiko Buhr, "HumanApp" von Ian de Toffoli und Mario Wurmitzers Beziehungskomödie "Die Veredelung der Herzen". Der Sieger erhält 5000 Euro, und sein Stück wird in der kommenden Spielzeit in einer Inszenierung des Theaters Heilbronn uraufgeführt. Alle drei Autoren werden bei der Vorstellung ihrer Stücke anwesend sein. (rnz)

Große Maschinen machen Musik bei "Ramkoers" von BOT aus den Niederlanden, die am 19. November um 20 Uhr im "Science Dome" zu sehen sind. "Ramkoers" bedeutet auf Niederländisch Kollisionskurs, und damit machen die Bandmitglieder von BOT in ihrer Musik-Objekt-Performance ernst: Rostige Ölfässer, Rohre, klappernde Eisenbeschläge und maschinenähnliche Musikapparate bewegen sich wie von Geisterhand (auch am 20. November, 20 Uhr).

Zu einem "Selbstversuch in sieben Süßigkeiten" lädt das Fundus Theater Hamburg Kinder ab vier Jahren am 20. und 21. November um 11 und 15 Uhr in den Kubus der "Experimenta" ein. Bei "Auf Zucker!" ist Mitmachen gefragt.

Mit "Die Mondmaschine" bietet die Züricher "Compagnie Maß und Fieber" am 20. November in der "Boxx" des Theaters Heilbronn eine außergewöhnliche Vortragsveranstaltung. Ausgehend von einem bahnbrechenden Punkt der Menschheits- und Wissenschaftsgeschichte, der Mondlandung 1969, spricht die MFO-Wissenschaftlerin Celeste Abernathy 50 Jahre später über diesen großen Moment und spannt in ihrem Vortrag einen Bogen von Apollo 11 zu Westworld, von Donna Haraway bis zum Voight-Kampff-Test und landet immer wieder bei der einen Frage: Was ist der Mensch?

Beim ersten Festival "Science & Theatre" im November 2019 sorgten "half past selber schuld" mit "Kafka in Wonderland" für Begeisterung. Nun zeigt das deutsch-israelische Künstlerduo am 21. November um 20 Uhr im Komödienhaus den zweiten Teil der Wonderland-Trilogie. In "The Last Mortal" geht es in einem Mix aus Video, Schattenspiel, Figuren- und schwarzem Theater um den Kampf gegen Krankheit und Tod.

An der Podiumsdiskussion zum Thema "Künstliche Intelligenz und Theater" in der "Experimenta" nehmen am 20. November um 21.30 Uhr Alexandra Reichenbach, Professorin für Psychologie und Informatik und Direktorin des Zentrums für maschinelles Lernen an der Hochschule Heilbronn, Christina Kettering, Autorin von "Schwarze Schwäne", und Thomas Bornheim, Geschäftsführer der Programmierschule 42 teil.

Info: Der Kartenverkauf läuft über www.theater-heilbronn.de, Telefon 07131 / 563001 oder die E-Mail-Adresse kasse@theater-hn.de