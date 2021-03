Schwaigern. (jubu) Am Mittwochmittag ist ein Autofahrer in einer 30er-Zone von der Straße abgekommen und in ein Gartengrundstück gerast. Die Rettungskräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei waren gegen 11.50 Uhr in die Kernerstraße gerufen worden.

Ein älterer Autofahrer war auf Höhe des Abzweigs Mörikestraße urplötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit muss die Irrfahrt passiert sein: Ein großes Stück der massiven Steinumrandung brach heraus und diente dem Ford C-Max des betagten Mannes als Rampe in das Gemüsebeet. Erst nach 20 Metern kam der Wagen zum Stehen.

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Schwaigern unterstützten den Rettungsdienst und leisteten Tragehilfe in den Rettungswagen. Von dort wurde der Mann umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Über seinen Gesundheitszustand und die Art der Verletzungen, insbesondere ob ein medizinischer Notfall vorausgegangen war, lagen am Nachmittag noch keine Informationen vor.