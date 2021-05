Sinsheim. (tk) Mit einem für Laien eindrucksvollen Landemanöver – nämlich mitten in den Häuserschluchten der dicht bebauten Sinsheimer Innenstadt – hat ein Rettungshubschrauber am Mittag des Maifeiertags für Spekulationen und gespannte Blicke gesorgt. Dies auch, weil einige Minuten vorher das laute Aufheulen eines Zugsignals vom nahen Bahnhof zu vernehmen war, das mehrere Sekunden andauerte. Fast zum selben Zeitpunkt hatten mehrere Passanten ein metallisches Pfeifen wahrgenommen, das von einigen als Bremsgeräusch eines Zugs interpretiert worden war. Grund genug, dass bei den zahlreichen Maiausflüglern im Sinsheimer Zentrum das Kopfkino in Gang kam. Fakt ist: Der Hubschraubereinsatz und das Geschehen am Bahnhof hatten nichts miteinander zu tun.

Die Maschine der Deutschen Luftrettung war auf einem Parkplatz vor der historischen Villa Hagner gelandet. Minuten vorher war ein Rettungswagen des Roten Kreuzes auf dem Gelände einer nahen Seniorenwohnanlage eingetroffen. Ein Umtrieb, zumal am Feiertag, der in dem belebten Viertel nicht verborgen blieb.

Außerdem fiel auf, dass sich Krankenwagen und Helikopter unabhängig voneinander wieder in Bewegung setzten, beide aber das nahe gelegene Wiesental ansteuerten. Weder Polizei, noch Feuerwehr waren ausgerückt; keine Beeinträchtigungen gab es – entgegen ersten Mutmaßungen – im Bahnverkehr.

In Blaulicht-Kreisen gibt es eine einfache Erklärung für den Vorfall. Trotz des spektakulär wirkenden Überflugs habe es sich um einen herkömmlichen Notarzt-Zubringer gehandelt. Nach der Landung steigt der Notarzt aus dem Fluggerät, steigt zur Patientenversorgung um ins Einsatzfahrzeug, um eine Person transportfähig zu machen und eventuell in den Helikopter zu verlegen. Der ursprüngliche Landeplatz und dessen Gegebenheiten dürften sich als ungeeignet erwiesen haben.