Entstanden am Abend vor Allerheiligen: besprühte Gehwege in der Richard-Wagner-Straße, Schmierereien an der Wingertsbergschule in Reihen. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (pol/cbe) Von wegen Süßes oder Saures: Der Abend vor Allerheiligen, auch als Halloween bezeichnet, hat in Sinsheim und Reihen einige Farbschmierereien hervorgebracht, die über Dummejungenstreiche hinausgehen. In drei Straßen rund ums Wilhelmi-Gymnasium sind 21 Fälle bekannt. An der Wingertsbergschule wurden laut Polizei Verunglimpfungen des Rektors und ein Hakenkreuz vorgefunden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Erste Hinweise auf die Täter liegen bereits vor. Laut Polizeiauskunft sollen mehrere zehn bis 15 Jahre alte Kinder und Jugendliche am Mittwoch in unmittelbarer Umgebung des Wilhelmi-Gymnasiums ihr Unwesen getrieben haben. Zwischen 19 und 19.30 Uhr waren sie im Bereich der Klostergasse, Richard-Wagner-Straße und der Spielmannsklinge unterwegs, um bei Anwohnern zu klingeln und nach Süßigkeiten zu fragen.

Nach ersten Ermittlungen blieb es nicht beim Betteln, sondern in bisher 21 bekannten Fällen wurden Hausfassaden, Fenster, Türen, Gartenmauern, Laternen und Gehwege und Straßen mit Farbe besprüht. Die Motive in blauer und gelber Farbe reichen von männlichen Geschlechtsteilen zu aufgesprühten Hausnummern, diverse Schriftzüge kommen hinzu. Der dabei entstandene Schaden dürfte bei weit über 10.000 Euro liegen. Wie erste Zeugen bereits zu Protokoll gaben, sollen die jungen Täter zum Teil maskiert gewesen sein. Einer von Ihnen war circa 15 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und trug einen Kapuzenpullover.

Rund eine Stunde später, also am Mittwoch gegen 20.30 Uhr, beschmierten mehrere Jugendliche die Wingertsbergschule. Verschiedene politische Symbole, darunter auch ein Hakenkreuz, wurden auf die Wand eines Anbaus sowie am nahegelegenen Sportplatz auf eine Torwand gesprüht. Darüber hinaus wurde der Rektor der Schule namentlich verunglimpft. Gestern Nachmittag waren einige Motive bereits mit weißer Farbe überdeckt worden. Nach einer ersten Schätzung ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Ein Zeuge hatte die Jugendlichen beim Sprühen beobachtet und die Polizei informiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Die Polizei geht davon aus, dass die Schmierereien in der Kernstadt und in Reihen von verschiedenen Tätern begangen wurden. Was das Hakenkreuz und andere politische Symbole anbelangt, erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Nachfrage, die Vorfälle auch an das Staatschutzdezernat weiterzugeben. Er glaubt jedoch nicht, dass die Täter aus der rechten Szene kommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Kindern und Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, zu melden.