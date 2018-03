Neckarbischofsheim. (kel) Man kann dies durchaus als Ausdruck eines gesunden Selbstbewusstseins verstehen: "Das einzige, was ich aufgebe, ist ein Brief und sonst nichts." Zweimal sagt Matthias Engel diesen Satz am Donnerstagabend, und das Publikum versteht ihn so: Der Geschäftsführer des Schlosshotels wird alles daran setzen, dass der Gastro-Betrieb im beinahe 200 Jahre alten Adelssitz nach halbjähriger Zwangspause wieder auf Erfolgskurs kommt. Die Weichen sind gestellt: Nach mehrwöchiger Anlaufphase wurde jetzt in festlich-legerem Rahmen die offizielle Eröffnung gefeiert.

Er sei "Feuer und Flamme für dieses Haus", sagte Matthias Engel und ließ wie zur Beweisführung einen Lichterregen auf den Schlosspark niedergehen. Das Brillantfeuerwerk machte den Eröffnungsakt für die gesamte Stadt unüberhörbar und unübersehbar. Dass der Österreicher einmal Schlossherr im Kraichgau werden würde, hatte er im Sommer 2017 noch nicht mal ansatzweise geahnt - bis er bei einer Autobahnrast in Sinsheim zufällig Eliette von Gemmingen-Hornberg kennenlernte; eine geborene Schäfer, gelernte Hotelfachfrau und Tochter des Schlosseigners Heinrich Schäfer. Die Schäfers suchten gerade nach einem Pächter für ihr Schlosshotel, das seit der Eröffnung vor 17 Jahren durch alle Höhen und Tiefen seinen Ruf als gastronomisches Flaggschiff der Region zu verteidigen hat. Der Rest ist Geschichte.

Eigentümer und Pächter scheinen auf gleicher Wellenlänge zu liegen. Die Freifrau aus Angelbachtal bemerkte schnell, dass Engel, seit zwei Jahrzehnten im gastronomischen Geschäft, "die Hotellerie aus dem gleichen Blickwinkel sieht wie wir", berichtete sie. Zuvor war sie "schon fast vom Glauben abgekommen, noch den richtigen Pächter zu finden", merkte sich doppelsinnig an.

"Jedem Neubeginn wohnt ein Zauber inne", hielt es Bürgermeisterin Tanja Grether mit Herrmann Hesse. Aus städtischer Sicht sei das Schlosshotel ein wichtiger touristischer und gastronomischer Faktor, sagte sie und versprach kommunale Unterstützung wo immer möglich. Stadt und Schloss hätten sich einer engen Zusammenarbeit verschrieben, die vor allem bei örtlichen Festivitäten zum Tragen kommen soll.

Im Kreis von Freunden und Geschäftspartnern wurde diniert, parliert und auf gutes Gelingen angestoßen. Viel Lob gab es für kulinarische Köstlichkeiten, die Küchenchef Simon Kadel auftragen ließ. Geschäftsführer Matthias Engel und Direktor Tasos Papadopoulos bekamen vielfache Glückwünsche zu hören. Die Gästezufriedenheit im 30 Zimmer zählenden Hotel und im Restaurantbereich mit über 100 Sitzgelegenheiten sei das "A und O" für die erhoffte Erfolgsgeschichte, versicherten sie.