Von Tim Kegel

Sinsheim. Vögel bauen ihre Nester, benutzen hierzu herumliegende Plastikfolie. Nässe kann dadurch nicht mehr richtig aus der Brutstätte abfließen. Und die Vogeljungen sterben. Wer diesen Sachverhalt kennt, von dem Nabu-Vorsitzende Anja Wirtherle bei der Aktion "Sauberhaftes Sinsheim" berichtet, der denkt anders über das Entsorgen von Plastikmüll in der Natur.

Und es liegt viel Plastik in städtischen Grünflächen verstreut. Zehn große blaue Müllsäcke füllten sich in den zweieinhalb Stunden gemeinsamen Sammelns. Weggeschmissen wird so gut wie alles, Regenschirme, Traktorreifen, die Folie von Schokoriegeln in rauen Mengen, Damenbinden. Und: "Auffällig viele Becher für Coffee to Go", schildert Patric Strasser aus Hasselbach, einer von zwölf freiwilligen Erwachsenen beim Auftakt der Aktion.

Die Helfer, von denen viele ihre Kinder mitgebracht hatten, stammten fast ohne Ausnahme von der Sinsheimer Nabu-Ortsgruppe, deren "Naju"-Jugend oder dem Nabu-Umfeld. Trotz einer massiven Werbekampagne im Vorfeld der Aktion mit Anzeigen im Amtsblatt, Presseveröffentlichungen und Anschreiben an Vereine und Gruppen im Stadtgebiet, gesellte sich nur ein einziger Freiwilliger außerhalb des organisierten Naturschutzes zum großen Aufräumen hinzu. "Vielleicht war’s zu kalt", sagt Thomas Wirtherle, einer der Helfer. Die Temperaturen lagen am Samstag leicht unterhalb des Gefrierpunkts.

Doch dieser einzige Freiwillige "hat’s gebracht", sagt Manuela Fleck aus dem Nabu-Vorstand. Es war Daniel Czink, Selbstständiger und Anbieter von Outdoor-Aktivitäten aus Rohrbach. Czink ließ zwei Kanus ins klirrend kalte Elsenzwasser. Damit ließen sich auch schwierig zugängliche Flächen an der Uferböschung effektiv reinigen.

Zweieinhalb Stunden dauerte der Großputz. Los ging’s an der "alla Hopp"-Anlage im Postgarten, wo es "erstaunlich wenig aufzuräumen" gegeben hätte. Genauso sauber wäre es rund ums Jugendhaus gewesen. Den meisten Müll fanden die Trupps entlang der Hauptstraße zwischen Sinsheim-Ost und Rohrbach oder auch entlang des Schwimmbadwegs. Hier gesellten sich dann doch noch Helfer hinzu, zumindest indirekt: Zwei Autofahrer boten an, volle Müllsäcke stadteinwärts mitzunehmen.

Um die Entsorgung wird sich der städtische Bauhof kümmern. Beim Nabu ist man froh über die Unterstützung vom Rathaus, auch in Sachen Werbung für "Sauberhaftes Sinsheim". Eine Anregung aus der Praxis gab es trotzdem: Um wirklich gründlich aufzuräumen, kämpften sich die Helfer durchs Gestrüpp, erklommen Böschungen, bekamen unappetitliche Materialien aller Art zwischen die Finger. "Leihweise Müll-Greifer zur Verfügung zu stellen", wäre für künftige Aktionen sinnvoll, sagt Anja Wirtherle.