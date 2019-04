Die Brücke in der Steinsfurter Lochbergstraße muss saniert werden, eine von zwei maroden Brücken im Stadtteil. Insgesamt müssen in den kommenden Jahren über 70 Bauwerke überprüft werden. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Vor größeren Herausforderungen steht Sinsheim in den kommenden Jahren wegen der zahlreichen Brücken im Stadtgebiet. Etliche davon sind sanierungsbedürftig, manche nicht zu retten, mancher Zustand ist noch ungewiss. In Steinsfurt gibt die geplante Erneuerung der Pfohlhofbrücke einen Vorgeschmack auf die Maßnahmen; jetzt hat der Gemeinderat binnen weniger Wochen bereits die zweite Sanierung einer Steinsfurter Brücke auf den Weg gebracht: jene der Elsenz-Überführung in der Lochbergstraße.

Während bei der Bahnbrücke in der Pfohlhofstraße komplexe Beteiligungs- und Finanzierungsverfahren anstehen, teure statische Berechnungen und äußerst komplexe Bautätigkeiten inklusive Hausabbruch, Umleitungs- und Schienenersatzverkehr, sei es bei der Lochbergbrücke noch vergleichsweise einfach, schildert Baudezernent Tobias Schutz. Sprich: immer noch "ein hoch aufwendiges Verfahren", wie Infrastrukturamtsleiter Bernd Kippenhan auf RNZ-Nachfrage ins Detail geht. Die Lochbergbrücke hat Schäden im Belag, wegen der Abplatzer droht Wasser in den Beton einzudringen, wodurch Stahlverstärkungen rosten könnten. Auch am Tragwerk der Brücke würden Risse ausgebessert. Birgt auch die Lochbergbrücke Überraschungen? Die Frage drängt sich auf in Steinsfurt, da im Lauf der kommenden zwei bis vier Jahre - je nach Entwicklung der Schäden sogar früher - eine weitere Brücke über die Bahn mitten im Ort neu aufgebaut werden muss. Von einem ähnlichen Szenario sei man im aktuellen Fall "dennoch weit weg", sagt Bernd Kippenhan.

Unaufgeregt vergab der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig und ohne Diskussionen den Auftrag. Eine Heidelberger Spezialfirma für Brückensanierungen will die Arbeiten zum Preis von rund 495.000 Euro erledigen, rund 68.000 Euro teurer als von der Verwaltung geschätzt und höchstens ein Zehntel des Betrags, den der Neubau der Pfohlhofbrücke nach jüngsten Schätzungen kosten dürfte.

Einen Zeitplan für die Brückensanierung nannte Bernd Kippenhan am Donnerstag auf Nachfrage und sprach von fünf Monaten Bauzeit. Die Maßnahme erfordert eine Vollsperrung der Lochbergstraße auf Höhe des Brückenabschnitts und des darunter liegenden Feldwegs sowie die Umleitung des Verkehrs über die Nebenstraßen im weiteren Steinsfurter Ortskern, darunter die Pfohlhofstraße. Der Lieferverkehr eines Betriebs unterhalb der Lochbergstraße soll von der Maßnahme "nicht in größerem Umfang betroffen" sein. Beginnen soll die Brückensanierung zeitig in den Tagen nach Ostern, bis dahin soll auch die verkehrsrechtliche Genehmigung erteilt sein.

Dass die Sanierung der Lochberg- mit jener der Pfohlhofbrücke kollidiert - schließlich hatten Gutachter letzterer erst vor kurzem gravierende Mängel bescheinigt -, hält Kippenhan für "ausgeschlossen", ebenso, dass sich die Lage noch während der Sanierung der Lochbergbrücke zuspitzen könnte. Bis zur Pfohlhofbrücken-Sanierung gingen "noch 36 Monate ins Land", sagt der Amtsleiter.

Ohnehin soll mittelfristig der Sanierungsbedarf eines Großteils der Brückenbauwerke im Stadtgebiet analysiert werden, wie Kippenhan und Baudezernent Schutz schildern. Die Anzahl der zu untersuchenden Bauten liege bei rund 70 im Besitz der Stadt Sinsheim. "Bezieht man Feldwegbrücken ein, sind es noch einige mehr", sagt Schutz. Ein bis zwei Jahre würden die Voruntersuchungen mindestens dauern. Eine seriöse Prognose, bis wann alle Brückenbauwerke saniert oder neu gebaut sein werden, lasse sich kaum anstellen. Hierzu bedarf es Ratsbeschlüssen und nicht zuletzt auch einigem Geld.

Beschlossene Sache ist laut Tobias Schutz schon jetzt die Sanierung zweier Elsenzbrücken in Reihen. Hier ist von "Totalneubauten" die Rede. Es handelt sich um die Brücke in der Mühlstraße; eher ein Brücklein, das aus zwei Teilen besteht. Das Bauwerk ist als Zufahrt der Feuerwehr und zu den Reihener Sportstätten wichtig. Beim Neubau soll es deshalb eine Behelfsbrücke geben. Auf der zweiten Reihener Brücke führt die viel befahrene Hans-Doll-Straße in die Ortsmitte. Hier müsste der Verkehr über das Gewerbegebiet in der Wiesenstraße umgeleitet werden. wenn auch zu einem noch n Zeitpunkt. "Sicher kommen" soll auch die Hoffenheimer Elsenzbrücke.

Überprüft werden auch Brücken, die sich im Besitz von Bund, Land, Kreis oder der Deutschen Bahn befinden. Hierdurch steigt die Zahl der in den kommenden Jahren zu überprüfenden Brücken auf Sinsheimer Boden auf "deutlich über 100", sagt Tobias Schutz.

Als Grund, warum so viele Brückenbauwerke gleichzeitig überprüft, saniert oder neu gebaut werden müssen, sieht der Dezernent "durchaus" den Sanierungsstau: "Hier wurde über Jahrzehnte zu wenig unternommen."