An der Kreisgrenze ist nun doch nicht Schluss: Die Sanierungsarbeiten an der derzeit gesperrten Landesstraße zwischen Ittlingen und Reihen kommen gut voran. Foto: Armin Guzy

Ittlingen. (guz) Es dampft und stinkt, der feuchte, 170 Grad heiße Asphalt glänzt, und die Stimmung ist bestens: "Wir sind ziemlich schnell", sagt Jürgen Richter von der Bauaufsicht des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe, als am Freitag wenige Meter neben ihm eine schwere Walze über den noch weichen, klebrigen Straßenbelag rollt. Weiter vorne schiebt sich ein Asphaltfertiger über die zuvor abgefräste Strecke und verteilt das schwarzblaue Gemisch aus Bitumen und Steinchen über die neue Fahrbahn – und zwar auf gesamter Breite. Denn die neue Fahrbahn zwischen Ittlingen und Reihen soll möglichst aus einem Guss, also ohne Nahtstellen, entstehen.

Seit Jahren war die rund 2,1 Kilometer lange Strecke bekannt für ihren desolaten Zustand. Mitten in der Landesstraße L592 klafften große Schlaglöcher, tiefe Spurrillen, und die Fahrbahn zeugte von zigfachen, mehr oder weniger gelungenen Ausbesserungen. Nun aber hat das Land über das RP die Sanierung gestartet – und es läuft gut. Offenbar so gut, dass der wichtige, aber für die Arbeiten derzeit gesperrte Autobahnzubringer vielleicht nicht erst am 3. April, sondern möglicherweise schon ein paar Tage früher wieder freigegeben werden kann. In dieser Woche sollen noch die Arbeiten an den Banketten erledigt werden. Außerdem werden die Markierungen aufgebracht.

Voraussichtlich 400.000 Euro wird die Baumaßnahme kosten, bei der das alte Material herausgefräst und dann mit einer vier Zentimeter starken Deckschicht versehen wurde. In Teilbereichen wurde auch die marode, zehn Zentimeter dicke Tragschicht darunter erneuert.

Ursprünglich sollte die Sanierungsmaßnahme nur bis zur Grenze zum Landkreis Heilbronn umgesetzt werden, die etwa auf Höhe des kleinen Parkplatzes verläuft. Dann aber hat sich auch das RP Stuttgart eingeklinkt, sodass nun die gesamte Strecke zwischen Ittlingen und Reihen saniert wird. Zwischen der Abzweigung zum Hammberger Hof und dem Ortseingang Ittlingen, also im Landkreis Heilbronn, wurde allerdings nur die Deckschicht erneuert, weil hier bekanntlich in einiger Zeit der Straßenverlauf geändert werden soll. Die Planungen dazu laufen; ein Starttermin ist noch nicht abzusehen. Dass das RP Stuttgart sich nun an der Sanierung beteiligt, lässt aber darauf schließen, dass es wohl noch etwas dauern wird.