Sinsheim. (zg) Etwa jeder neunte Zuge auf der S-Bahnstrecke durchs Elsenztal hat Verspätung. "Im vergangenen Jahr lag die Pünktlichkeit der S-Bahn im Schnitt bei 91,6 Prozent", las Walter Schaub von DB Regio-Mitte aus den Zahlen. Ziel sei, diesen Wert für das laufende Jahr auf 94 Prozent zu zu steigern, erklärte er in einer Sitzung des Arbeitskreises Nahverkehr. Um dies zu erreichen, werden verschiedene organisatorische und technische Maßnahmen in Angriff genommen. So wird beispielsweise in Höhe Steinsfurt bis zum Jahresende ein Feldwegübergang geschlossen und durch eine Brücke ersetzt. Hierdurch könne dann die Geschwindigkeit der S-Bahnen erhöht werden. Insgesamt soll der Fahrplan stabiler werden," so Walter Schaub.

"Am 24. Juni feiert die Bahnstrecke Meckesheim - Sinsheim - Bad Rappenau ihr 150. Streckenjubiläum", berichtete Dolores Speitel von DB Station & Service aus Heilbronn. An den Jubiläumsfeierlichkeiten werden sich alle Kommunen von Neckargemünd bis nach Bad Friedrichshall und von Sinsheim bis nach Eppingen beteiligen. Zentraler Veranstaltungsort wird das Gelände rund um den Sinsheimer Hauptbahnhof sein.

Dort findet gleichzeitig auch ein Bahnhofsfest mit einer Fahrzeugschau und Informationsständen der ÖPNV-Betreiber statt. Präsentiert werden die neuesten Fahrzeuge der Deutschen Bahn wie der so genannte Twindexx und der SÜWEX. Aus Heilbronn wird die neueste Elektrolokomotive der Baureihe 147 erwartet. Alle Fahrzeuge können besichtigt werden. An den Bahnhöfen Bad Friedrichshall und Eppingen sind unter anderem Lokmitfahrten geplant und wie an vielen anderen Stationen Führungen und Ausstellungen zur Bahn, so Dolores Speitel.

Mit Blick auf die Schaffung einer neuen kreisübergreifenden Verbindung im öffentlichen Personennahverkehr von Sinsheim über den Stadtteil Hilsbach hinaus in den Landkreis Karlsruhe Richtung Tiefenbach und Odenheim mit Anschluss an die S31 nach Bruchsal und weiter nach Karlsruhe Hbf sowie die verbesserte Anbindung von Eppingen-Elsenz im Landkreis Heilbronn wurde jetzt das Linienangebot in diesem Bereich untersucht.

"Die vom Arbeitskreis Nahverkehr vorgelegte Analyse sowie ein erster Vorschlag zur Verknüpfung wird von Vertretern des Karlsruher Verkehrsverbunds, des Landkreises Karlsruhe, des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar sowie des Landratsamtes Rhein-Neckar-Kreis in Kürze erörtert. Der Landkreis Karlsruhe zeigt sich offen für weitere Diskussionen zur kreisübergreifenden Verknüpfung von bestehenden Linien", erklärte Peter Mültin vom Karlsruher Verkehrsverbund.

Die Verknüpfung von Buslinien in dem Landkreis-Dreieck Sinsheim-Hilsbach / Eppingen-Elsenz / Östringen-Odenheim könnte dazu beitragen, den ÖPNV nicht nur in diesem Bereich attraktiver zu machen, sondern auch die Verbindung von touristischen Zielen wie den Tiefenbacher Kreuzbergsee, den Erlebnisweg Hilsbacher Eichelberg und den Steinsberg unterstützen. Auch der Tourismusverband "Sinsheimer Erlebnisregion" würde hiervon profitieren, war man sich im Arbeitskreis sicher.