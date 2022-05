Von Armin Guzy

Eppingen/Ittlingen/Gemmingen. Eigentlich hätten sie ja mit ausgedienten FFP2-Masken statt mit bunten Bändern geschmückt sein müssen, die zahlreichen Maibäume, die am Samstag in der Region mit Muskelkraft und Schweiß in die Höhe gewuchtet wurden. Denn vor Mündern und Nasen waren sie nur noch in Ausnahmefällen zu finden. Es war unübersehbar: Die Lebensfreude ist zurück. Man und Frau zeigt wieder Gesicht – und Zuversicht.

Trotz Nieselregens verfolgten viele Gemminger das Aufstellen des Maibaums. Foto: Guzy

Das anhaltende Morden in der Ukraine und die längst auch hier überall zu spürenden Folgen trüben die Stimmung allerdings nachhaltig, und so mancher mag bei den Böllerschüssen beim Einzug des Maibaums auf dem Rathausvorplatz in Gemmingen nicht nur wegen deren Lautstärke zusammengezuckt sein. Aber Tradition ist Tradition, und die Bergdorf-Böller aus Adersbach leisten am Freitag ihren mehr am Kleinkaliber orientierten Kameraden vom Gemminger KKS gerne ohrenbetäubende, aber friedliche Schützenhilfe: Zwei "schnelle Reihen" und ein Salut kracht rauchend in den Abendhimmel.

Melodischer sind die Beiträge der Blaskapelle, als die rund 20 Maibaum-Träger und eine -Trägerin das stolze Exemplar auf den Platz tragen und wenige Minuten später in die Senkrechte gebracht haben, unterstützt von zwei weiteren Freiwilligen, die spontan mit anpacken. Die Würste brutzeln derweil schon auf dem Grillrost, und der Nieselregen hält keinen der rund 300 Zuschauer davon ab, das Spektakel zu verfolgen und anschließend zünftig in den Mai zu feiern – erst vor dem Rathaus, dann in den Wirtschaften und später beim SV. Man merke, "dass die Menschen wieder richtig Lust haben, sich zu treffen", stellt Bürgermeister Timo Wolf fest. "Trotz dem", sagt er, haucht in die Luft, in der sein Atem als Wölkchen kondensiert. Neun Grad, und dennoch so viele Besucher.

Magisch in den Mai: Die beiden Ittlinger Zauberer Dietmar Pfähler (Mitte) und Dietmar Willert (rechts) verblüfften als „Dietmar Brothers“ nicht nur Bürgermeister Kai Kohlenberger, sondern mehr als 300 weitere Gäste des TSV. Foto: Guzy

Auch in Ittlingen, Kirchardt und Mühlbach ist die Feierlaune am Samstag unübersehbar. Voller Parkplatz – volles Haus: Mehr als 300 Gäste drängen sich in der Ittlinger Festhalle – und sind damit besser vor dem Wetter geschützt als die Besucher beim Maibaumstellen in Mühlbach – und feiern mit dem TSV in den Mai. Das letzte große Fest liegt zweieinviertel Jahre zurück. Jetzt jubelt der ganze Saal nach den Vorführungen der Turnkinder-Gruppe und ruft nach einer Zugabe, die umgehend folgt – und es ist erst der Auftakt. Es wird ein langer, fröhlicher Abend, an dem die Sparten des TSV ein unterhaltsames Programm zeigen und an dem auch den 29 Übungsleitern gedankt wird. Denn eigentlich ist die Mai-Feier ja die nachgeholte Winterfeier, und es ist auch ein Verdienst der Übungsleiter, dass die Vereinsarbeit während der Pandemie nicht komplett eingeschlafen ist. "Jetzt blickt man wieder in Gesichter, die man lange nicht gesehen hat", sagt TSV-Vorsitzender Achim Heck, während die Bedienungen vom Carneval-Club mit voll beladenen Tabletts zwischen den Tischreihen hin und her flitzen: Auch für die Vereinskassen ist es ein Fest – ein oft dringend benötigtes.

Einer der letzten seiner Zunft: Rolf Maier aus Berwangen demonstrierte zur Museumseröffnung die Kunst des Schmiedens. Foto: Guzy

Darauf hebt tags darauf auch Oberbürgermeister Klaus Holaschke ab: "Corona hat die Vereine und das Ehrenamt schwer getroffen", erinnert er bei der Eröffnungsfeier für die Eppinger Museen in Mühlbach, nachdem die "Singenden Sandsteine" gerade ein Lied mit dem Refrain "Ein Liedlein gesungen, und alles wird wieder gut" geschmettert haben. Ganz so einfach wird es wohl nicht, aber der Anfang ist gemacht, und die Freude darüber ist spürbar. "Wie groß ist doch unsere Sehnsucht, dass wir uns wieder begegnen können", sagt Holaschke, erinnert an Verzicht und Einschränkungen und zeigt sich daher nun "froh und dankbar". Für kurze Zeit lässt sich sogar die Sonne blicken über dem Rathausvorplatz, der nun ein halbes Jahr lang von den Kunstwerken von vier Steinmetzen aus vier Ländern geziert wird, die sich im Juli und August bei der Gartenschau auch zum ersten Bildhauer-Symposium auf Eppinger Boden treffen werden. Ortsvorsteher Theo Antritter freut sich über "diese weitere Aufwertung" des Platzes, aber vor allem darüber, dass erstmals nahezu alle Museen der Stadtteile bei der Eröffnung vertreten sind. Außerdem zeigen mehrere Kunsthandwerker ihr Können und ihre Werke – und die Vereine zeigen, dass es sie noch gibt. Auch Antritter stellt fest: "Die Leute sind gierig: Sie wollen wieder raus."

Der Beweis dafür ist – vier Kilometer Luftlinie entfernt, auf dem "Chartaque"-Parkplatz – schnell gefunden. Hunderte Mai-Ausflügler machen dort Rast und lassen sich von der Eppinger Stadtkapelle und befreundeten Vereinen leiblich und musikalisch verköstigen. Die meisten haben die klassische Route über den Jägersee genommen und steuern anschließend den Ottilienberg an, darunter auch etliche zwei- bis dreijährige Kinder in Bollerwagen, für die es die erste 1.-Mai-Tour ihres Lebens ist. Anders als viele Erwachsene werden sie diese zwar bislang wohl kaum vermisst haben, aber dennoch: Es zeigt, wie große die Einschränkungen der zurückliegenden beiden Jahre auch auf die vermeintlichen Nebensächlichkeiten waren.

Ein Stein sei ihnen vom Herzen gefallen, angesichts des großen Andrangs, sagt Louis Barth, einer der Vorstände der Stadtkapelle. Morgens um halb Neun wurde aufgebaut, nun ist fast kein freier Platz mehr zu finden, und der Nachschub an Wanderern, Rad- und Motorradfahrern reißt nicht ab – und auch nicht der Nachschub an Radlern und Sonstigem in der Flasche.

Noch gemäßigt, aber deutlich steigend ist zu dieser Zeit der Besucherzustrom auf dem Eppinger Hausberg, dem Ottilienberg. Dort feiern traditionell Jung und Alt – die Jugend auf der Wiese, der Rest auf dem Gelände des Alpenvereins –, was in der Vergangenheit oft nicht spannungsfrei geblieben ist. Deshalb zeigen vier Polizeibeamte und der städtische Vollzugsdienst Präsenz; mobile Toiletten und mehr als ein Dutzend Mülleimer sind aufgestellt. Die feiernde, sich per Bollerwagen-Bier selbstversorgende Jugend kann kommen, aber sie macht sich zur Mittagszeit noch rar.

Wenige Meter entfernt wartet Klaus Zürner, Bezirksgruppenleiter des Alpenvereins, auf die "Nachmittags-Welle". Der Ottilienberg ist für viele Mai-Ausflügler die letzte Station vor dem Heimweg. Der DAV bietet daher auch Kaffee und Kuchen an, und Zürner zeigt sich bislang "angenehm überrascht", weil man nach der Corona-Zwangspause doch Bedenken gehabt habe, ob man so einfach an frühere Zeiten anknüpfen kann. Auch er macht keinen Hehl daraus, dass der Verein jeden Euro brauchen kann: Für die Gartenschau haben die DAV-Mitglieder eine große Blockhütte gezimmert. Neben vielen Arbeitsstunden waren dafür etliche Tausend Euro nötig, die nun nach und nach wieder reingeholt werden müssen. Der 1. Mai war auch dafür ein guter Auftakt.