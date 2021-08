Von Christian Beck

Sinsheim/Kraichgau. Im Stadtmuseum ist momentan eine Ausstellung dazu zu sehen. Und gerade jetzt in der sommerlichen Urlaubszeit dürften sie wieder in vielen Briefkästen landen. Die Rede ist von Postkarten. Auch im digitalen Zeitalter haben sie für einige ihren Reiz nicht eingebüßt. Und so ist für viele klar: Wer verreist, schickt seinen Liebsten eine Karte – sei es vom Meer, aus den Bergen oder einer Metropole. Dies war für die RNZ Ausgangspunkt einer Sommerserie: Unter dem Titel "Grüße aus dem Urlaub" sind Leser aufgefordert, Postkarten an die RNZ zu schicken. Die Schönsten werden abgedruckt.

Die abgedruckten Postkarten sollen dazu beitragen, in einer von Corona und anderen häufig schlechten Nachrichten geprägten Zeit etwas Buntes und Positives zu veröffentlichen. Und natürlich lassen sich so auch einige Fragen beantworten, die manchen interessieren dürften. Wo machen die Menschen aus dem Kraichgau Urlaub? Können sie das Reiseziel den anderen Lesern empfehlen? Was ist dort besonders schön und sehenswert? Warum sind sie überhaupt dort hin gefahren oder geflogen? War das Reiseziel ursprünglich ein anderes und die Pläne wurden Corona-bedingt geändert? Gibt es Gruppen und Vereine, die zusammen verreisen und eine schöne Zeit haben?

Klar ist aber auch: Nicht jeder möchte momentan in den Urlaub gehen, nicht zuletzt Corona-bedingt sind momentan einige vorsichtig. Und mancher kann auch nicht verreisen, sei es aus gesundheitlichen Gründen, oder weil das Geld knapp ist. Doch wer sich auf "Balkonien", im heimischen Garten oder bei einem kleinen Ausflug erholt, darf auch gerne einen Gruß schicken, schließlich ist der Kraichgau eine der schönsten Regionen. Und wer mit dem Grundprinzip einer Postkarte nichts anfangen kann, darf natürlich gerne auch einen digitalen Gruß schicken, sprich: Wir freuen uns auch über ein Foto, das uns per E-Mail erreicht.

Wie bereits erwähnt: Die schönsten Urlaubsgrüße werden abgedruckt. Wie oft dies geschieht, hängt auch davon ab, wie viele Postkarten und Grüße die Redaktion erreichen.

Info: Die Adresse für Postkarten lautet: RNZ-Redaktion, Bahnhofstraße 27a, 74889 Sinsheim. Grüße und Fotos per E-Mail an red-sinsheim@rnz.de, Betreff: Grüße aus dem Urlaub.