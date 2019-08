Von Christiane Barth

Reichartshausen/Epfenbach. Altes Format, neues Ornat: Der Motorradclub Epfenbach (MCE) ist mit seinem Treffen für Biker "vom alten Schlag" bis weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt. Am Ablauf des Motorradtreffens wird seit Jahrzehnten nicht gerüttelt, geändert hat sich jetzt allerdings der Veranstaltungsort: Er ist nicht mehr in Epfenbach auf der Wiese am Ortsrand, sondern auf dem alten Sportplatz in Reichartshausen. Der Grund ist simpel: Der Club spart Kosten, denn der alte Sportplatz am Waldrand ist mit Küche, WC und Überdachung ausgestattet, weitläufiges Gelände für fahrbaren Untersatz auf zwei oder vier Rädern ist ebenso vorhanden.

Außerdem muss kein Zelt mehr aufgebaut werden. Michael Bayer, ehemals 2. Vorsitzender des Vereins, erklärt, warum das Treffen umgezogen ist: "Wir werden auch nicht jünger. Und die Dixi-Klos kosten Geld." Ein aufwendiger Aufbau unter der Regie eines Zeltmeisters kann somit entfallen.

Schaulaufen der schönen Maschinen: Der ganze Stolz der Biker, die teils von weit her angereist waren. Foto: Christiane Barth

Besucher aus Helmstadt basteln gerade ihr Zelt zusammen, unter erschwerten Bedingungen allerdings, die Zeltstangen halten nicht, und von oben wird es jetzt ungemütlich: Es regnet. Sicherlich ein Grund dafür, dass der Samstag erst schleppend anläuft, zu dem dann doch noch viele Biker mit ihren Hondas, Suzukis, Kawasakis, Harley-Davidson-Maschinen oder mit der schönen alten Triumph anreisen. Oder eben notgedrungen den Opel, Nissan oder VW aus der Garage zerren, und damit außer Konkurrenz laufen. Die Zufahrt für die rausgeputzten Maschinen erfolgt über den Radweg. Eine Gruppe Heidelberger hat es sich rund um den Campingtisch gemütlich gemacht, man lacht, bleibt locker und stößt mit einem Bierchen auf den Abend an. Der 72-jährige Trutbert Kohl aus Meckesheim ist auch mit dem Auto da, obwohl zu Hause sechs Quicklys und ein rotes Kennzeichen bereitstehen. "Das mit den Quicklys, das ist ein Virus, der nicht heilbar ist", sagt Kohl und lacht.

Live-Musik ist angesagt, von den "Undercover Boys" und von "Audiomatix". Sanfte Pianoläufe oder Panflötenklänge darf man hier, im rustikalen Ambiente bei den Fans chromblitzender Maschinen, nicht unbedingt erwarten. Die Bässe hämmern, die Zwei- und Viertakter röhren, das ist so gewollt. Über der Essensausgabe dominieren Fotos - Erinnerungen an verstorbene Mitglieder, die es bei einem Motorradunfall erwischt hat. Auch Ehrenmitglieder und Gönner des Vereins haben ihr Plätzchen auf der Fotowand.

Die 35 Mitglieder des MCE sind logistisch auch diesmal gefordert, auch wenn die bessere Infrastruktur am Sportplatz Reichartshausen einiges einfacher macht. Treffen "im alten Stil", nennt Michael Bayer das, ohne das Zukaufen von externem Unterhaltungsangebot oder anderem "Brimborium". "Uns ist die Gemeinschaft wichtig, und das Thema, das uns alle eint: Motorrad fahren." Die Gründungsmitglieder des Clubs sind inzwischen zwischen 50 und 60 Jahre alt. Jungen Zuwachs hat der Verein jedoch auch bekommen: Sechs Biker zwischen 20 und 30 Jahren sind Mitglied im Club.

Hobbykoch Fritz Rieger unterstützt den Verein beim Brutzeln, Köcheln und Ausschenken. Gereicht wird guter Kammbraten. "Wir wollten mal was anderes bieten", sagt Michael Bayer. Für das Pendeln zwischen den Ortschaften hat der Club einen Fahrdienst eingerichtet: "Uns ist es wichtig, dass der Verein mit Epfenbach in Verbindung bleibt." Und das Wetter? Ach, egal - man bleibt locker.