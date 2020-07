Von Christiane Barth

Reichartshausen. Nach zwei Jahren intensiver Vorplanung und vielen Irritationen durch Corona geht es jetzt doch zügig voran: Noch in diesem Monat soll der Spatenstich für das neue Baugebiet über die Bühne gehen. Die Bettelmannsklinge könnte somit in etwa eineinhalb Jahren bebaubar sein. Der Vertrag dafür wurde am 25. April 2018 mit der GkB Karlsruhe geschlossen. "Trotz der etwas holprigen Vorgehensweise durch Corona ist nun eine relativ zeitnahe Erschließung des Baugebiets möglich", meinte Arno Linder vom Erschließungsträger. "Gemeinderat, Verwaltung und die Eigentümer haben gut zusammengearbeitet."

Nach den erfolgten Baugrunduntersuchungen, der Artenschutzuntersuchung sowie der Luftbildauswertung solle es nun an die Umsetzung gehen. Nun votierte der Gemeinderat einstimmig für das in Reichartshausen ansässige Bauunternehmen Emil Eckert als ausführende Firma, die im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung das günstigste Angebot abgegeben hatte. Die Auftragssumme liegt – ohne Einkalkulierung der Gewerke Nahwärmeversorgung und Kreisverkehr – bei rund 2,2 Millionen Euro. "Wir brauchen eineinhalb Jahre für die Erschließung und werden am 29. Oktober 2021 fertig sein", beschrieb Arno Linder den Zeitrahmen.

Ob die Gemeinde mit der Vermarktung der Bauplätze schon vor der Fertigstellung der Erschließung beginnen wolle, wenn nämlich die Umrisse der Grundstücke und die Straßen noch nicht "sichtbar" sind, sei noch zu beraten, sagte Linder. "Die Eigentümer wollen ja nicht rumrennen und ihr Grundstück suchen müssen. Wenn man erst mal die ersten Schüttungen sieht, ist das wesentlich einfacher", gab der Ingenieur zu bedenken. Die Erschließungskosten für die Gemeinde liegen bei rund 120 Euro pro Quadratmeter. Das ist eine Punktlandung: Bereits bei ihrer Machbarkeitsstudie vor drei Jahren hatte der Erschließungsträger die endgültigen Kosten für den Grunderwerb eingeschätzt und nahm diesen Wert als Grundlage für die Eigentümergespräche. "Wir sind sehr froh, dass uns der Markt – vielleicht auch aufgrund von Corona – da Recht gegeben hat", sagte Linder.

Das Baugebiet soll an das kommunale Nahwärmenetz angeschlossen werden. Dieses muss jedoch zunächst erweitert und aufdimensioniert werden. Zuvor soll es jedoch eine Wirtschaftlichkeitsprüfung geben. Auch der Kreisverkehr, der am Ortseingang von Epfenbach gebaut werden und der als Verkehrsführung ins Baugebiet dienen soll, wurde aus den Kostenberechnungen für die Erschließung zunächst ausgeklammert. Die Gemeinde wolle erst mal warten, wie sich die Zahlen bei den Haushaltsberatungen Ende November entwickeln, um die finanziellen Unwägbarkeiten, die durch die Corona-Krise entstanden sind, besser einschätzen zu können, hieß es in der Sitzung.

Linder ließ jedoch die Frage offen, ob der Kreisverkehr dann überhaupt noch für den kalkulierten Preis von 217.000 Euro umsetzbar sei und gab zu bedenken: Die Kosten für einen Kreisverkehr lägen in der Regel bei bis zu 500.000 Euro.

"Ein Baugebiet ist eine wichtige Zukunftsinvestition zur Weiterentwicklung unserer Gemeinde", resümierte Bürgermeister Gunter Jungmann. Bauplatzinteressenten gebe es genug. Jungmann brachte seine Freude zum Ausdruck, deren Wunsch nun endlich auch erfüllen zu können. "Wir hoffen, dass die Erschließung gut verläuft und dass keine Schwierigkeiten entstehen." Er betonte, auch Auswärtige könnten in Reichartshausen bauen. Über das Auswahlverfahren, das festlegt, wer einen Bauplatz kaufen dürfe, werde aber noch zu beraten sein. Der Quadratmeterpreis für die Häuslebauer steht ebenfalls noch nicht fest.