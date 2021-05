Von Christiane Barth

Reichartshausen. 60 Besucher zum Saisonstart. Getestet, genesen oder geimpft – und ziemlich gespannt auf die Saison. Trotz des Regens und der Temperaturen, die es kaum über die 15 Grad Celsius-Marke schafften, kamen am Pfingstsonntag einige Besucher ins Freibad.

Die Wassertemperatur schaffte es wegen der kalten Nächte gerade einmal auf 21 Grad Celsius. Schwimmmeister Christian Thom räumt ein, dass es für gleichbleibende 24 Grad Celsius im Becken eben schon ein paar sonnige Tage und vor allem laue Nächte braucht.

Das Online-Reservierungs-System, das die Gemeinde bereits im vergangenen Corona-Jahr eingeführt hat, und das es den Mitarbeiterinnen an der Kasse etwas leichter macht, die umfangreichen Regelungen zu organisieren, wurde beibehalten. Für Badegäste, die sich mit der virtuellen Reservierung schwertun, keinen Computer besitzen und sich auf den analogen Modus des Ticketkaufs verlassen müssen, wird täglich ein Kartenkontingent freigeschalten. So soll es auch Senioren leicht gemacht werden.

Auch fürs Becken gelten Zugangsbeschränkungen: Im Nichtschwimmerbereich sind 70 Personen gleichzeitig zugelassen, im Schwimmerbereich 30. Doch Überfüllung drohte auch am Pfingstmontag nicht. Zwar ließen sich die ganz Hartgesottenen nicht vom Schwimmen abbringen, doch für ein Pfingstwochenende war der Besuch recht spärlich.

Saisonkarten werden auch in diesem Jahr angeboten. Die Nachfrage ist gut, teilt Thom mit. Viele Bürger verstehen das, was sie für eine Jahreskarte bezahlen in diesem etwas unsicheren Jahr auch als Spende: Sollte nicht durchgängig geöffnet sein, will man mit dem Beitrag zumindest die Einrichtung unterstützen.

Geöffnet ist täglich von 8.30 bis 20 Uhr. Zwischen 12 und 13 Uhr ist wegen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten geschlossen. Karten können unter badeticket.net/Freibad_Reichartshausen reserviert werden.