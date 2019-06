Von Friedemann Orths

Reichartshausen. Mit 40 Stundenkilometern über die Alpen. Dank 1,4 PS und manchmal auch etwas Muskelkraft. Zu einem echten Abenteuer sind die sechs Quickly-Freunde aus Reichartshausen aufgebrochen: Auf ihren Mopeds der Marke NSU, alle Baujahr 1957 bis 1964, wollen sie das Gebirge überqueren und 660 Kilometer an den Gardasee tuckern.

Wie kommt man auf die Idee - manche würden sie irre nennen - völlig untermotorisiert durch halb Europa zu fahren? Eugen Hertel erklärt: "Wir waren vor zwei Jahren schon mal auf einer Jagst-Kocher-Tauber-Tour, da dachte ich, wir können auch mal eine größere Strecke fahren." Diese Strecke haben die Mitglieder akribisch geplant. Da ihre Mopeds nur eine Maximalgeschwindigkeit von rund 40 Stundenkilometern zulassen, versuchen sie, so wenig Bundesstraßen wie möglich zu fahren - Autobahnen sind natürlich sowieso tabu: "Auf der Autobahn sind wir nicht zu finden", sagt Fritz Baumgärtner und grinst.

Etwa 130 Kilometer pro Tag will das Sextett zurücklegen, begleitet werden sie von einem Transporter mit Anhänger. Der soll die Quicklys und deren Piloten dann wieder nach Hause fahren. Auf dem Hänger, den die Neckarbischofsheimer Firma Zuck kostenlos umgebaut hat, steht sogar eine Ersatz-Quickly für größere Pannen bereit. "Probleme machen können uns nur ein Plattfuß oder Seilzug-Riss", sagt Hertel. Aber auch sonst hat der Mechaniker der Truppe, Frank Zimmermann, an alles gedacht: Ersatzreifen und -material und sogar ein weiterer Motor sind im Gepäck. "Wir können reparieren", sagt er.

Die Quickly ist ein Moped mit 1,4 oder später auch 1,7 PS, das erstmals 1953 präsentiert wurde und vom Neckarsulmer Motorradhersteller NSU bis 1969 verkauft wurde. Circa 1,5 Millionen Exemplare rollten vom Band, weshalb die Maschine als eines der erfolgreichsten Moped-Modelle gilt. Das kleine Motorfahrrad mit einem Hubraum von 50 Kubikmeter trug maßgeblich zur Massenmotorisierung der Gesellschaft im Nachkriegsdeutschland bei. In die Drei- bis Viereinhalb-Liter-Tanks kommt eine Mischung aus Zweitaktöl und Benzin im Verhältnis 1:50. Alle Quicklys der Truppe sind im Originalzustand, erklären die Männer stolz. "Alles Oldtimer", erläutert Fritz Baumgärtner, und von weiter hinten schallt es sofort: "Wir sind auch nicht mehr die Jüngsten."

Hermann Prigl hat die Route geplant und sich extra eine Powerbank an den Lenker seiner Maschine montiert: "Das Navi braucht zwölf Volt, die Quickly hat aber nur sechs." Er wird den Tross anführen. Probleme sieht die Gruppe, wenn überhaupt, nur bei der Abfahrt vom Zirler Berg auf sich zukommen. Dort wartet über eine längere Strecke ein Gefälle von bis zu 16 Prozent, und die kleine Trommelbremse der Quicklys wird schnell heiß. "Wahrscheinlich müssen wir mehrmals rechts ran, um die Bremsen abkühlen zu lassen", lautet die Lösung für die wohl größte Herausforderung auf der sechstägigen Reise.

Und auch die große Steigung am Anstieg bei Steinach am Brenner könnte für die Quicklys problematisch werden. Aber auch hierfür wissen die Quickly-Freunde eine Lösung: "Wir können zum Unterstützen auch in die Pedale treten." Werner Steringer hebt jedoch mahnend aber auch lachend den Finger: "Man muss berücksichtigen, dass wir alle keine 18 mehr sind." Bis auf ihren Mechaniker sind alle Herren bereits im verdienten Ruhestand; der Älteste ist 75 Jahre alt. Auf den unbequem dreinschauenenden Sattel angesprochen sagt Joachim Halbgebauer: "Man merkt’s nach ’ner Stunde."

"Nach 54 Jahren Arbeit gönnt man sich das jetzt", sagt Steringer. "Dass man da noch fit ist, ist Gottes Segen." Er habe vor 47 Jahren bei seiner Hochzeit seiner Frau ein Versprechen gegeben: "Ab jetzt wird dir nie mehr langweilig", hat er in der Kirche zu ihr gesagt. Und er fügt verschmitzt hinzu: "Versprechen muss man halten." Er war schon Offroadfahren in der Wüste oder auf einer Hausbootfahrt in Irland, ist Abenteuer also gewohnt. Was seine Frau von der Fahrt hält? "Sie sagt immer ,was fängst du jetzt wieder an?‘" antwortet Steringer und lacht.

Initiator Hertel schaut sich kurz vor der Abfahrt noch mal um und sagt: "Ich glaube, die Idee war gar nicht so schlecht." Und dann knattern sie los, die Quickly-Freunde, auf ein Abenteuer der besonderen Art.