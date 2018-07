Reichartshausen. (pol/mare) Zum Brand einer Scheune ist es am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Straße Am Geißbuckel in Reichartshausen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, brach der Brand im Bereich eines Hausanbaus im Ortskern aus, der als Scheune genutzt wurde.

Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Reichartshausen, Epfenbach, Spechbach und Aglasterhausen mit über 30 Einsatzkräften. Der Gebäudeschaden wird auf rund 15.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Mittwoch, 25. Juli, 8.35 Uhr