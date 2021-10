Endlich wieder Kerwe: Die Centena tagte, die Sonne schien die meiste Zeit, alles in bester Ordnung. Der Brauch wurde in diesem Jahr besonders wertgeschätzt. Die „3G“-Regel wurde von Sicherheitspersonal am Eingang kontrolliert. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Wer seinen Gasgrill mit Holzkohle befeuert, muss damit rechnen, auf dem Schafott zu landen. Zumindest in Reichartshausen ist das so. Auch wer bei der EM 2020 versehentlich für die falsche Mannschaft jubelte oder wer nach einer durchzechten Nacht sein Auto vergeblich im ganzen Ort suchte, es aber in allerbester Ordnung vor dem Lokal geparkt hatte, kommt nicht ungeschoren davon. Endlich wieder Kerwe, mögen sich die Reichartshausener und auch die vielen Gäste von außerhalb gedacht haben, als sie zum Gerichtstag der "Centena" zusammenkamen.

Ob sich das echte "Centeni Comite" im dunklen Mittelalter hätte vorstellen können, dass das Vorknöpfen der Schandtaten des Volkes nur von geimpften, getesteten oder genesenen Personen würde begleitet werden dürfen? Das von der Gemeinde beauftragte Sicherheitspersonal nahm all die Smartphones, Test- und sonstigen Zertifikate unter die Lupe. Das DRK aus Epfenbach sorgte dafür, dass ein Schnelltest gemacht werden konnte. Dafür übrigens hatte es im Gemeinderat ein dickes Lob an die Verwaltung gegeben. Wenngleich die diesjährige, zweitägige Kerwe unter anderen Voraussetzungen stattfand als sonst, war die Feierlaune ungetrübt, hatte sogar eine besondere Wertigkeit erhalten.

Etwas abgespeckt war das Kerweangebot, doch für die Grundlagen war gesorgt: Fassanstich, Freibier, Kerwe-schlumbel, Schausteller, Autoscooter und Ketten-Karussell. Auch ein Konzertabend mit "Flugrost" im TSV-Clubhaus trug zu einem Kerwewochenende bei, das zwar Corona-konform angepasst hatte werden müssen, aber nicht von viel Sonnenschein begleitet wurde. Die Stimmung hingegen war aufgehellt, und es war viel Wertschätzung für einen lieb gewonnenen Brauch spürbar.

Der TSV bewirtete im Zelt, die evangelische Kirchengemeinde hatte eine festliche Kuchentafel vorbereitet, und das Karussell drehte sich unermüdlich. Kleine Dinge, die doch eine so große Bedeutung haben. Als Herzog Richard IV. (Sebastian Elbert) mit seinen Mannen einmarschierte und den Gerichtstag eröffnete, spielte der Musikverein auf und die Kinder platzierten sich in der Mitte des Geländes vor dem Sportplatz. Die Kerwezeitung ging druckfrisch raus, also alles bestens.

Es war bereits die zweite Kerwe unter besonderen Bedingungen: Im vergangenen Jahr hatte zumindest eine "Kerwegugge" vorbereitet werden können, die Kuchen und die Kerwe-Zeitung enthalten hatte. Jetzt gab es einen Fortschritt und eine Veranstaltung, bei der Herzog Richard wieder Ohrfeigen austeilen, die Schandtaten bestrafen und den Delinquenten öffentlich vorführen konnte. Die Junker hatten, so soll es sein, nichts zu lachen. Und wen wundert’s, dass jene Bürger dem Hohn und Spott des Volkes ausgesetzt waren, die sich als Geschichtenlieferanten herausgestellt hatten?

Wie etwa jener Mann, der als "rasender Reporter" öffentlich an den Pranger gestellt wurde: Es hatte sich zugetragen, dass er eines Nachts ein Taxi bemühte, das ihn nach Hause hatte chauffieren sollen. Doch während der Fahrt soll der Mann festgestellt haben, dass sein Geld nicht reichte, also habe er sich folgende Erklärung ausgedacht: Er sei im Auftrag eines Fernsehsenders unterwegs und habe die Mission zu testen, wie sich Taxi-Fahrer betrunkenen Fahrgästen gegenüber verhalten. Mit dieser kühnen Ausrede sei es ihm gelungen, die Beförderung schließlich gratis zu bekommen. Auch der Marathon-Mann, der beim Joggen aus dem heimischen Wald alleine nicht mehr herausfand und nur auf der Ladefläche des Försters den sicheren Nachhauseweg antreten konnte, wurde durch den Kakao gezogen.

Auch fürs nächste Jahr ist das "Centeni Comite" auf der Suche nach skurrilen Begebenheiten, Petzen ist also ausdrücklich erwünscht und wird mit einem Freibier belohnt. Wer Geschichten zu bieten hat, kann sie unter geschichten@centena.de mitteilen. Selbstverständlich soll das streng vertraulich behandelt werden.