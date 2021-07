CO2-Ampeln, die ein Signal abgeben, hat die Centgrundschule schon. Foto: C. Barth

Reichartshausen. (cba) In der Centgrundschule werden keine mobilen Luftfiltergeräte installiert, um die Virenlast in den Klassenzimmern zu minimieren. Dies teilte Bürgermeister Gunter Jungmann den Gemeinderäten bei der jüngsten Sitzung mit.

Er berief sich auf Studien, denen zufolge mit dem Lüften der Räume ausreichend Schutz vor dem Corona-Virus gewährleistet werden könne. "Wir haben uns natürlich um das Thema Lüftungsanlangen in der Schule gekümmert. Und wir haben uns entschieden, beim Bund stattdessen einen Förderantrag für fest installierte Lüftungsanlagen zu stellen", informierte der Rathauschef. Mit der Schulleitung sei besprochen worden, dass man von der Anschaffung mobiler Geräte Abstand nehmen wolle, da mit der Zufuhr von Außenluft ein größerer Nutzen erzielt werden könne. "Es ist wissenschaftlich belegt, dass Lüften die beste Methode ist, frische Luft ins Zimmer zu bringen. Und wir haben in allen Klassenzimmern gute Lüftungsmöglichkeiten und im ganzen Schulhaus große Fenster." Die nun vorgesehene Lüftungsanlage, die nicht das Luftgemisch in den Innenräumen filtern, sondern frische Luft von außen zuführen, können vom Bund mit bis zu 80 Prozent der Anschaffungskosten gefördert werden. "Aber ob wir zum Zuge kommen, ist noch fraglich", meinte Jungmann.

Bereits angeschafft wurden CO2-Ampeln, die über ein Signal anzeigen, wann die Luft ausgetauscht werden sollte. "Ich denke, das ist der richtige Weg. Dies wird auch deutlich darin, dass die Erkältungsrate bei Weitem nicht so hoch ist wie in den vergangenen Jahren", erklärte Jungmann den Ratsmitgliedern.

Für die verlässliche Grundschule haben sich fürs nächste Schuljahr unterdessen 23 Kinder angemeldet, davon wollen acht Kinder auch das Nachmittagsangebot in Anspruch nehmen – doppelt so viele wie im vergangenen Schuljahr. Jungmann freute sich, dass das Angebot großen Zuspruch finde. "Das ist auch eine Bestätigung der Arbeit, die die Betreuerinnen leisten."