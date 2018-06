Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Die Kinder kommen sich vor, als säßen sie im Gefängnis", ärgerte sich Bürgermeister Otto Eckert. Verzögerungen bei den Renovierungsarbeiten am evangelischen Kindergarten "Arche" hätten ihn nun nahezu "aus der Haut fahren lassen".

Die beauftragte Baufirma aus Mosbach habe im September vergangenen Jahres das Gerüst am Gebäude erstellt. Und dort steht es immer noch. "Ich habe mit der Firma telefoniert und mich nicht mit Sachbearbeitern abspeisen lassen", berichtete der Bürgermeister im Gemeinderat: "Nun wurde mir versprochen, dass es schnell weitergeht."

Man habe ihm durchaus eine vernünftige Erklärung geliefert, warum die Arbeiten stagnieren. "Aber das tröstet einen natürlich nicht", sagte der Bürgermeister und machte seinem Ärger verhalten Luft: "Natürlich habe ich Verständnis. Ich hatte Verständnis exakt von September bis gestern, ab heute habe ich keines mehr." Mit den Erzieherinnen habe er gesprochen, diese hätten ihm bestätigt, der Eindruck eines seit neun Monaten eingerüsteten und mit einem Netz verhüllten Gebäudes mache auf die Kinder den Eindruck, als säßen sie im Gefängnis.

"Außerdem haben wir hier den ewigen Bauzaun, inzwischen heben die Eltern ihre Kinder über diesen Zaun, um sie in den Kindergarten zu bringen." Otto Eckert sprach von einem "halben Abenteuerspielplatz". Mit scherzhaftem Sarkasmus gespickt äußerten sich auch die Räte und fanden den Begriff "Erlebniskindergarten" passend.

Hinter "Gittern"? Jedenfalls hinter viel Eisen und Netz spielen die Kinder.

Eigentlich habe er den renovierten Kindergarten noch in seiner Amtszeit einweihen wollen, so der Bürgermeister. Jetzt aber zweifle er ernsthaft daran, dass dies noch möglich sei. "Es ist unfassbar, was da passiert", wetterte Otto Eckert, dessen Amtszeit am 17. Dezember endet, "das ist regelrecht unverschämt".

Grund seien die vollen Auftragsbücher der Handwerksfirmen, wurde auch im Gemeinderatsrund diskutiert. "Man sieht, dass die alle dicht sind", meinte Ernst Rimmler. Erfreulich sei jedoch die neuste Nachricht vom Regierungspräsidium: Der finale Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 90.000 Euro, den die Gemeinde beantragt hatte, sei positiv beschieden worden. "Der Bewilligungsbescheid liegt seit heute vor", so der Bürgermeister am vergangenen Mittwoch.

Zudem sei die Gesamtmaßnahme bis zum 30. April 2019 verlängert worden. "Wir können jetzt die Gesamtmaßnahme Kindergarten inklusive Außenanlagen mit einem 60-prozentigen Zuschuss fertigstellen", so der Bürgermeister und kommentierte: "Das ist für uns wirklich sehr positiv gelaufen."

Beraten müsse das Gremium nun zeitnah die Gestaltung des Außenbereichs, da dieser noch im Herbst diesen Jahres fertiggestellt werden müsse. "Denn wir sind im Abrechnungszwang", so Eckert.