Von Christiane Barth

Reichartshausen. Dass 2018 das heißeste und das drittniederschlagärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung war, hat sich bekanntlich auch auf den Wald ausgewirkt. "Das hat natürlich zu extremen Problemen in der Vegetation in ganz Mitteleuropa geführt", erläuterte Forstbezirksleiter Manfred Robens im Gemeinderat. Nicht nur die Bäume seien geschwächt, sondern auch der Generationszyklus der Insekten deutlich beschleunigt worden. So hätten sich 2018 erstmals gleich drei Generationen der am häufigsten vorkommenden Borkenkäferarten entwickeln können – und damit dem Fichtenbestand enorm geschadet.

Dennoch sprach Robens von äußerst "positiven Verhältnissen" in Reichartshausen, wo lediglich zwölf Prozent des Bestandes nicht planmäßig gefällt wurden, sondern aufgrund von äußeren Bedingungen wie Sturm oder eben Schädlingsbefall. In der Summe waren das 220 Festmeter, davon 210 Fichten, von denen keine einzige planmäßig eingeschlagen wurde. Dieses durchaus erfreuliche Resultat gilt auch für das Jahr 2019. Auch dies wertete Robens als großen Erfolg, der angesichts der Zahlen, die im gesamten Rhein-Neckar-Kreis mit 43 Prozent vorherrschen, hervorsticht und weit unter dem Durchschnitt liegt.

Dass der Borkenkäferbefall in Reichartshausen noch relativ glimpflich ausfiel, sei dem Forstrevierleiter, Udo Banspach, zu verdanken. "Der Förster hat in den Sommermonaten mit großem Eifer den sich abzeichnenden Käferbefall frühzeitig erkannt und ist konsequent dagegen vorgegangen. Eine unglaubliche Fleißarbeit unter höchstem Zeitdruck", sagte Robens. Denn durch den beschleunigten Generationszyklus der Schädlinge seien Eile geboten gewesen und ein gutes Auge gepaart mit konsequentem Abscannen des Bestandes.

Der Holzmarkt sei kollabiert nach dem Befall von 2018, schwierig sei es geworden, Holz zu verkaufen. "Daher haben wir bei der Fichte auf jeden planmäßigen Einschlag verzichtet", sagte Robens und weiter: "Wir wollen das Holz nicht verramschen, das ist ihr Vermögen." Umso mehr habe sich der Holzeinschlag auf Buche und Douglasie konzentriert. "Das sind die großen Vorteile von gemischten Beständen und vielfältigen Wäldern, wie sie in Reichartshausen vorherrschen." Eine Konsequenz aus Naturverjüngungen und dem guten Kalkül voriger Generationen, die den Forst bewirtschaftet haben.

Im Jahr 2019 wurden bislang 1860 Festmeter eingeschlagen, der Plan liegt bei 2200 Festmetern. "Wir waren etwas zurückhaltend, weil auf dem Fichtenmarkt derzeit nur miserable Preise zu erzielen sind," erklärte der Forstbezirksleiter. Doch auch Lärche und Kiefer hätten unter dem Borkenkäfer gelitten, 70 Festmeter dieser Baumarten hätten ebenfalls unplanmäßig eingeschlagen werden müssen. Sogar die stabilste Baumart, die Buche, die in Reichartshausen vorherrsche und äußerst zuwachskräftig sei, mache andernorts Probleme. Robens Hoffnung lag auf andauerndem Regen, der jetzt dringend erforderlich sei, um die ausgetrockneten Grundwasserstockwerke wieder aufzufüllen, damit die Bäume in der kommenden Vegetationsperiode aus dem Vollen schöpfen können. "Der viele Regen der vergangenen Wochen hat längst noch nicht dazu geführt, die Grundwasserstockwerke wieder aufzufüllen", bedauerte Robens, der mit unguter Vorahnung in der Stimme verdeutlichte: "Wir brauchen mehr Regen, sonst bin ich gespannt, was da noch auf uns zukommt."

Die Einnahmen im Forsthaushalt 2019 liegen deutlich unter dem Plan. "Aber wenigstens sind wir auf der schwarzen Seite", resümierte der Forstbezirksleiter.