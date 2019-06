Von Anjoulih Pawelka

Reichartshausen. Die gute Nachricht zuerst: Sie sind wieder zurück, die sechs Quickly-Freunde, die aufgebrochen sind, um mit ihren Mopeds die Alpen bis zum Gardasee zu überqueren. Ohne Verletzungen und größere Zwischenfälle hat es die Truppe geschafft.

"Es war wunderbar", schwärmt Fritz Baumgärtner, und Hermann Prigl fügt hinzu. "Es lief alles wie geplant."Auch dank Norbert Schmitt, der das Begleitfahrzeug lenkte. "Das war fast ein Lottogewinn", sagt Fritz Baumgärtner. Genauso wie ihr Mechaniker Frank Zimmermann. Nicht einmal das Ersatzquickly haben die sechs Rentner gebraucht. Es habe aber die letzte Strecke doch mitfahren dürfen, erzählt Baumgärtner. Einfach so, weil es ja eben auch dabei war.

Ein Kinkerlitzchen war die Tour nicht. "Das war schon anstrengend", sagt Eugen Hertel. Das sei schon ein mulmiges Gefühl, wenn die Lkw hinter einem fahren oder "vorbeidüsen". Beim Überholen der Lkw habe es jedes Mal einen kleinen Sog gegeben, erzählt er weiter. Aber trotzdem sind sich die Männer einig: Es war eine tolle Fahrt. Auch, weil sie Glück hatten mit dem Wetter. Nur einmal hat es leicht geregnet, auf der ersten Etappe. Der absolute Höhepunkt sei die alte Brennerstraße gewesen, erzählt Hertel, und seine Freunde stimmen ihm zu. Die Strecke sei nicht so steil und es sei dort nur wenig Verkehr.

130 Kilometer sind die Quickly-Freunde am Tag gefahren. Das ist eine reine Fahrtzeit von vier bis fünf Stunden. Unterbrochen von einigen Pausen, denn auf Dauer ist so ein Quickly-Sitz dann doch ein wenig unbequem. Auf seiner Reise hat das Sextett viele nette Leute kennengelernt. Unter anderem auch aus Waibstadt. Auf dem ersten Abschnitt sei ihnen für längere Zeit ein VW-Bus gefolgt, der nicht überholen wollte, erzählen die Freunde. Irgendwann haben die Männer angehalten, der VW-Bus auch. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer aus Waibstadt kam und von den Quickly-Freunden aus der Zeitung erfahren hat.

Auch auf die Frage, was an ihrem Abenteuer am schwierigsten gewesen sei, sind sich die Männer einig. Die Abfahrt vom Zirler Berg sei das gewesen. 16 Prozent Gefälle und das vier bis fünf Kilometer lang, sei schon eine Herausforderung für die Bremsen. Hermann Prigl hatte Probleme mit der Rücktrittsbremse. Es habe verbrannt gerochen. Also sei er rausgefahren und habe die Bremsen auskühlen lassen. "Das war schon waghalsig da runter", sagt Joachim Halbgebauer. Wenn man da zu schnell sei, könnte das die Bremse nicht mehr, fügt Eugen Hertel hinzu. "Da hilft dann nur noch abspringen", lacht Fritz Baumgärtner. Die Bremsen können aber einiges. Sie hätten teilweise den Leerlauf in ihre Quicklys gemacht und wären mit 70 Kilometern pro Stunde den Berg heruntergefahren.

Für die Zukunft planen die sechs noch mehr solcher Touren, wohin wissen wie aber noch nicht so genau. Vielleicht ein wenig kürzer und in Deutschland. "Aber ich wäre dabei", sagt Fritz Baumgärtner.

Ist zum Schluss also nur noch zu klären, was die schlechte Nachricht ist: Vier der sechs Männer haben ein Negativereignis erlebt. Nicht etwa während der Fahrt mit den Quicklys, sondern ausgerechnet am Ziel ihrer Reise. Da sind sie doch tatsächlich im Aufzug stecken geblieben.