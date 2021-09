Reichartshausen. (cba) "Es wird alles immer komplizierter": Dieser Tenor kam aus dem Rund des Gemeinderats, als beschlossen wurde, die Geschäftsführung der beiden evangelischen Kindergärten des Dorfs ab 1. Januar kommenden Jahres an das Verwaltungs- und Serviceamt Meckesheim zu übertragen. Die Auslagerung der administrativen Aufgaben für "Arche" und "Regenbogen" ist für die Gemeinde mit Mehrkosten von 16.000 Euro verbunden.

Die Gemeinderäte waren einstimmig für die Änderung, kommentierten ihren Beschluss, dem eine ausführliche Diskussion in nicht öffentlicher Sitzung vorausgegangen war, allerdings teilweise murrend.

Der Beschluss wurde vor dem Hintergrund des "VSA-Gesetzes" der Evangelischen Landeskirche Baden beschlossen, das Kirchengemeinden von Verwaltungsaufgaben entlasten soll. Teil des Gesetzes ist, dass alle evangelischen Kirchengemeinden in Baden ihre Geschäftsführung verpflichtend an die Verwaltungs- und Serviceämter übertragen müssen. Dadurch erhöht sich für die Gemeinde Reichartshausen die Verwaltungskostenumlage von 3,8 Prozent auf sechs Prozent der Betriebsausgaben.

"Religiöse Erziehung ist ein hohes Gut", meinte Bürgermeister Gunter Jungmann. Dieses gelte es zu schützen. Erfreulich sei die Änderung dennoch nicht, weil die Gemeinden nun alle mehr bezahlen müssten, räumte er ein.

Ernst Rimmler merkte an: "Wir machen das, aber mit Zähneknirschen." Er bemängelte die Verkomplizierung. "Es wird alles immer komplexer, und das ist wieder solch ein Beispiel dafür, dass sich Deutschland irgendwann zu Tode verwaltet." Er regte an, nicht nur in Kategorien von "zwei getrennten Kindergärten" zu denken, sondern "das gesamte Paket neu zu organisieren", vor allem wenn Personalveränderungen anstünden. "Darüber wird im Kuratorium beraten. Das kann der Träger nicht allein entscheiden. Wenn solche Veränderungen anstehen, werden wir achtsam sein", entgegnete der Bürgermeister.

Ludwig Schilling kritisierte die Vorgehensweise im Kontext des VSA-Gesetzes: "Da wurde etwas beschlossen und wir müssen bezahlen. Ohne zu diskutieren." Thomas Schilling sprach die Hoffnung aus, die VSA möge durch Synergieeffekte in naher Zukunft zu einer Verschlankung der Kosten kommen und die Verwaltung auf "schmalere Bahnen" bringen.