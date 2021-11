Auch als Erholungsort hat der Wald eine wichtige Funktion. Der Gemeinderat sowie die Förster möchten, dass in den Erhalt der Wanderwege kontinuierlich investiert wird. Daher soll die Wegspange an der L 532 auch für einen Rundweg erweitert werden. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Wir werden deutliche Veränderungen durch den Klimawandel bekommen, und das macht an vielen Stellen mehr Arbeit", sagte Forstbezirksleiter Philipp Schweigler im Gemeinderat. 2100 Festmeter Holzeinschlag pro Jahr schreibt das auf zehn Jahre angelegte Planwerk der Forsteinrichtung vor, drei Mal sei man seit 2016 drüber und zwei Mal unterhalb gelegen. "Wir haben ziemlich genau den Einrichtungs-Hiebsatz erreicht", sagte Schweigler. Ein Mitarbeiter der Forstdirektion habe auch empfohlen, den Anbau von Mischbaumarten nicht zu vernachlässigen. Dies sei vor allem wegen des Klimawandels wichtig. "Das ist ein Ziel, das sehr anspruchsvoll ist", betonte Schweigler, denn es erfordere auch Geld. Die Pflanzungen und Pflegearbeiten seien eine wichtige Investition in die Zukunft.

Vor allem Buche und Fichte sei im vergangenen Jahr gefällt worden, wobei der Hiebsatz bei der Buche planmäßig, bei der Fichte jedoch zu 80 Prozent Käfer- und Sturmholz gewesen sei. 2021 seien zudem die Dürreschäden hinzugekommen, obwohl dieses Jahr weniger trocken gewesen sei. "Aber der Wald ist ein träges System. Nach drei so deutlich trockenen Jahren laufen die Schäden in der Regel noch einige Jahre nach", gab Schweigler zu bedenken. Die Bäume hätten weniger Reservestoffe einlagern können und weniger Energie für ihr Wurzelwachstum übrig gehabt. "Das ist typisch – so war es auch nach dem letzten großen Hitzejahr 2003."

Der Wald hat im vergangenen Jahr einen Überschuss von 10.000 Euro in die Kasse der Gemeinde gebracht. Die Verkaufseinnahmen seien deutlich höher als geplant gewesen, betonte Schweigler. In 2021 seien bereits 900 Festmeter verarbeitet worden. Es werde der reguläre Hiebsatz angestrebt, ergänzte Forstrevierleiterin Melissa Rupp und betonte, dass auch die Kultursicherung einen wesentlichen Teil der Arbeit eingenommen habe: "Da bleiben wir dran." Auch die 1000-Bäume-Anbau-Aktion hat stattgefunden, darunter waren auch 150 Eichen französischer Herkunft. Denn die Beschaffung von heimischem Eichen-Pflanzgut sei in diesem Jahr mit großen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Mit der Sorte aus Frankreich wolle man nun den Anbauversuch wagen: "Eigentlich sind diese Pflanzen ein wärmeres Klima gewohnt", gab Rupp zu bedenken. Eichen und Linden sollen als "hoffentlich klimastabile" Baumarten gepflanzt werden. Unter anderen sind auch 100 Esskastanien-Bäume und 650 Douglasien geplant, um eine weitere klimastabile Baumart ins Gefüge zu bringen.

Zudem solle eine Wegspange an der Landesstraße 532 in der Nähe des Zimmerplatzweges um rund 50 Meter erweitert werden, um somit einen Rundweg entstehen zu lassen. Ein Antrag bei der Naturschutz- und Wasserrechtsbehörde sei gestellt, berichtete Rupp. Dazu merkte Emil Eckert an, dass auf dem Reisig-Platz Sandsteine von unterschiedlichen alten Gebäuden oder Feldscheunen in Reichartshausen gelagert seien, die ein gutes Grundmaterial darstellten, um diese Wegspange aufzuschottern. Er habe schon beim Forstamt nachgefragt, ob dieses Material verwendet werden kann, dort jedoch eine Absage erhalten. "Für mich ist das nicht nachvollziehbar, ich möchte das nicht grad so stehen lassen", monierte Eckert, der mit Nachdruck dafür plädierte, das Material sinnvoll zu verwenden: "Das ist ein Naturstein, warum soll er nicht als Wegunterbau verwendet werden, das will einfach nicht in mein Hirn rein." Die Försterin gab dem Gemeinderatsmitglied recht: "Vor dem Hintergrund eines Kreislaufwirtschaftsgesetzes kann ich das auch nicht verstehen", sagte sie. "Nach einer Inaugenscheinnahme kann ich nur bestätigen: Das Material wäre tauglich." Doch vor allem die Wasserrechtsbehörde habe Bedenken geäußert. Denn es sei eine schriftliche Bestätigung erforderlich, aus der hervorgehe, dass das Material nicht belastet sei. Eckert schlug daraufhin vor, einen Bodengutachter zu beauftragen, der dann die Tauglichkeit des Materials bestätigen könne. Auch Rupp hielt dies für eine gute Lösung.

Eckert regte auch an, beim Wegebau im Wald "dranzubleiben", den Erhalt kontinuierlich sicherzustellen – auch wenn das Geld knapp sei – um so künftig größere Schäden zu vermeiden. "In Reichartshausen haben wir immer für gute Waldwege gesorgt und von den Wanderern werden sie sehr gut angenommen", bekräftigte Eckert und Rupp versicherte: "Wir bleiben dran." Da konnte Bürgermeister Gunter Jungmann nur zustimmen und ergänzte: "Das sind sinnvolle Erhaltungsmaßnahmen – und die verkraften wir."

Vorgesehen sind für das kommende Forstwirtschaftsjahr Einnahmen von 130.000 Euro und Ausgaben von rund 131 000 Euro. Die erwarteten Förderungen für waldbauliche Maßnahmen mit eingerechnet, sei eine schwarze Null zu erwarten, meinte die Försterin. "Kann aber auch leicht ins Minus rutschen, denn nächstes Jahr wollen wir viel in den Wald zurück investieren."