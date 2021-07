Reichartshausen. (cba) Ein Kreisverkehrsplatz am Ortseingang aus Epfenbacher Richtung soll die Dorfmitte beruhigen und die Zufahrt zum Neubaugebiet "Bettelmannsklinge" besser regeln. Jetzt erhielt die Gemeinde die Zusage, dass die Herstellungskosten vom Land gefördert werden. Mit 47.000 Euro aus den Mitteln des Ausgleichsstocks wird die Investition bezuschusst. Die Baukosten des Kreisels liegen indes bei 327.000 Euro – inklusive der Planungskosten für den Ingenieur und der Projektsteuerungskosten für den Erschließungsträger.

Die Förderung fiel geringer aus als erhofft. Beantragt wurde nämlich ein Zuschuss von 82.000 Euro. Dass die Finanzspritze vom Land nun deutlich unter der erwarteten Summe liegt, hat einen bestimmten Grund und ist ein Rechenexempel. Denn der Kreisel hat vier Arme, die zu jeweils 25 Prozent den Herstellungskosten zugeordnet werden. Der Bau ist eng an die "Bettelmannsklinge" gekoppelt, da er diese miterschließt und den Zugang zum späteren Wohngebiet regelt. Jener Abzweig Richtung Nordwesten, der künftig zum Neubaugebiet führt, bedient aber gleichzeitig die älteren, bereits vollständig bebauten Wohngebiete wie etwa "Hiel" oder "Hiel II". Die Zufahrt gabelt sich dann in die Bettelmannsklinge sowie in die bestehenden Wohngebiete. Folglich wird von den zugrunde gelegten 25 Prozent nur die Hälfte angerechnet, also 12,5 Prozent. Somit liegt die Fördersumme aus dem Ausgleichsstock nur bei etwas mehr als der Hälfte des beantragten Betrages.

Trotzdem zeigen sich Bürgermeister Gunter Jungmann und Kämmerer Ümit Kusanc erfreut über den finanziellen Schub vom Land, der die Belastung für die Gemeinde etwas lindert. Ohnehin bleiben die Baukosten des Kreisels im Kontext zum Großprojekt "Bettelmannsklinge" im moderaten Bereich. Abgekoppelt von der Baugebietserschließung würde sich die Investition in Richtung einer halben Million Euro bewegen, gibt Kämmerer Kusanc zu bedenken. Überdies trägt die Erschließungsgemeinschaft des Neubaugebietes, also die Grundstückseigentümer der Bettelmannsklinge, 12,5 Prozent der Gesamtkosten des Kreisels.

Der Kreisverkehrsplatz hat auch eine wichtige strategische Funktion für das gesamten Dorf. Er soll die Geschwindigkeit deutlich drosseln. Zudem wird er mit einer Überquerungshilfe für Fußgänger ausgestattet, um den Weg zu allen öffentlichen Einrichtungen wie Rathaus, Centrum, Sportanlagen, Freibad, Kirchen, Friedhof und Kindergärten möglichst sicher zu machen. "Die Verkehrssicherheit an diesem Punkt zu erhöhen, war unser wichtigstes Anliegen", erklärt Kusanc.

Die Bauarbeiten für den Kreisel am Ortseingang aus Epfenbacher Richtung, im Kreuzungsbereich von Wannestraße, Vogelsang und Epfenbacher Straße, haben noch nicht begonnen, der erste Baggerbiss ist für August anvisiert. Fertigstellung soll im November sein. Während der Bauphase soll die Zufahrt zum Dorf halbseitig gesperrt werden. Eine Umleitung ist vorgesehen.