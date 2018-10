Von Christiane Barth

Reichartshausen. Die dritte Erweiterung des Naturfriedhofs "Ruhehain unter den Eichen" beschäftigt derzeit Bauhof, Tiefbaufirmen, Gemeindeverwaltung und Gestaltungskünstler. Der erste Bauabschnitt des Erweiterungsbaus soll diese Woche abgeschlossen werden. Noch in 2018 soll unterdessen mit der Bepflanzung begonnen werden. "Das Wegeplanum ist hergestellt. Derzeit wird an der neuen Andachtsstätte ’Weltsteingarten’ gearbeitet", teilt Hauptamtsleiter Gunter Jungmann mit.

Die neue Andachtsstätte ist das Herz des Erweiterungsteils. Als harmonische Fortsetzung zum Bestand des Ruhehains und der bisherigen Andachtsstätte habe er ihn konzipiert, berichtet Patrick Eckert, freischaffender Künstler und Mediendesigner, der sich auch als "kreativen Kopf und Taktgeber" des Vorhaben bezeichnet. "Ich arbeite mit Verwaltung, Bürgermeister, Bauhof und ausführenden Firmen bereits seit Beauftragung daran, den Weltsteingarten zu realisieren. Hier kommt uns das Wetter natürlich sehr entgegen und es geht sehr gut voran", so Patrick Eckert, der ein wenig ins Philosophieren kommt, wenn er von der Umsetzung spricht: "Das Gelände unterbreitet uns seine eigenen, kreativen Vorschläge: Wir ’sprechen’ unser Konzept mit ihm ab und betten es ein in den Wald."

Schon jetzt sei die Baustelle unter dem altehrwürdigen Baumbestand sehr gut besucht: "Viele Leute kommen vorbei und bewundern die Natursteinmauer, die bald eine recht ausgedehnte Sitzgelegenheit sein wird", so Patrick Eckert, der auch einen Künstlernamen trägt: "patsec".

Die Arbeit mit dem Boden, dem Wald und den Plänen sei nicht starr festgezurrt, sondern ein kreativer Entwicklungsprozess.

"Bei allen Arbeiten können wir sehr frei und flexibel auf die Entwicklungen am Bau eingehen, so dass der Weltsteingarten eine sehr inspirierende Eigendynamik an den Tag legt, die bereits jetzt über das erdachte Konzept hinausgeht." Es dürfte also spannend werden. "Kunst und gutes Design sind ja ständig im Fluss: Wie ein Lied, das sich in Komposition befindet und erst bei Veröffentlichung als fertig definiert wird", erklärt Patrick Eckert.

Definiert werde derzeit "je nach Stein, je nach Entscheidung, basierend auf dem Grundkonzept." Am Volkstrauertag 2019 soll der Erweiterungsteil des Naturfriedhofs eingeweiht werden.