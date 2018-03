Reichartshausen. (cba) Die Brücke, die an der Kreisstraße in Richtung Helmstadt liegt, den Forellenbach überbrückt und zum Centhof führt, ist marode und nicht mehr verkehrstüchtig: Dieses ernüchternde Ergebnis habe eine Routineprüfung auf GVV-Ebene im November vergangenen Jahres ergeben, informierte nun Bürgermeister Otto Eckert den Gemeinderat. Die Standsicherheit des Bauwerks sei beeinträchtigt, und es müsse umgehend gesperrt, die Sanierung in die Wege geleitet werden.

Die Kommentare im Gremium fielen sehr unterschiedlich aus: Ludwig Schilling zweifelte die komplette Verkehrsuntüchtigkeit der Brücke an. Bescheinigt worden sei die Note 3,6: "Das liegt zwischen ausreichend und befriedigend, aber immer noch nicht bei ungenügend." Der Bürgermeister enthielt sich jedoch dieser Wertung: "Ich maße mir nicht an, einem Statiker etwas reinzureden." Dennoch räumte er ein, keine allzu große Gefahr zu sehen. "Ich habe keine Angstgefühle, wenn ich die Brücke überquere." Die Sanierung dulde dennoch keinen Aufschub: "Ich gehe sonst persönlich in die Haftung". Ernst Rimmler äußerte sich verhalten: "Ich finde es gut, dass die Brücke unter die Lupe genommen worden ist." Eine weitere Anregung Rimmlers war zudem, bei der Sanierung auf eine zeitgemäße Umsetzung zu achten: "Die Brücke soll ja wieder für die nächsten 30, 40 Jahre halten."

Emil Eckert ging dagegen in die fachliche Analyse: "Den Zustand, in dem die Brücke jetzt ist, hat es schon öfter gegeben. Das Hauptgewölbe hat sich definitiv nicht verändert. Lediglich die Seitenwangen sind zu reparieren."

Er wünschte sich Vergleichsbilder von der vorhergehenden Prüfung. "Denn dass die Brücke seit des letzten Tests so viel schlechter geworden ist, kann ich mir kaum vorstellen."

Otto Eckert betonte die Bedeutung des Bauwerks, das einen Zugang zum Centhof schaffe. Auch für die landwirtschaftlichen Betriebe sei es unverzichtbar. Die Sanierung sei schnellstmöglich umzusetzen, selbst dann, wenn auf die Schnelle keine Zuschüsse fließen sollten. "Wir machen es auch ohne Ausgleichsstock", beharrte Otto Eckert, "sonst dauert es noch mal ein Jahr, und das können wir nicht mehr verantworten."