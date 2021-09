Reichartshausen. (pol/rl) Nach einem seltsamen Verkehrsunfall am Freitagabend kam es am Mittwoch zu einem weiteren Unfall, der die Beamten des Polizeireviers Sinsheim im besonderen Maße beschäftigt.

Laut Polizeibericht war ein schwarzer Audi A6 mit litauischem Kennzeichen kurz nach 11.30 Uhr in der Nähe von Reichartshausen unterwegs. An der Einmündung der Reichartshausener Straße (K4191) in die L532 verlor der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleudert nach links über die Gegenfahrbahn in einen Graben, wo der Wagen noch gegen einen Baum prallte.

Der 50-jährige Halter und vermutliche Fahrer sowie sein 38-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie kamen per Rettungswagen in verschiedene Kliniken. Der 50-Jährige wurde im Laufe des Donnerstages wieder entlassen.

Die beiden anderen Insassen im Alter von 35 und 44 Jahren wurden leicht verletzt.

Als die erste Streife am Unfallort eintraf, waren zwei der vier Insassen nicht mehr da. Sie sollen Zeugen zufolge in Richtung Dorfmitte geflüchtet sein. Wenig später entdeckten die Beamten die beiden am Ortseingang und nahmen sie vorläufig fest.

Die beiden Schwerverletzten kamen per Rettungswagen in eine Klinik, die beiden anderen wurden auf das Revier gebracht. Da alle vier betrunken waren, wurden ihnen Blutproben entnommen.

Der total beschädigte Audi wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der Sachschaden soll mehrere Tausend Euro betragen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der Audi-Halter ein 50-jähriger Lette, der zusammen mit drei Männern im Alter von 35 bis 44 Jahren unterwegs - einem weiteren Letten, einem Rumänen und einem Litauer.

Update: Donnerstag, 16. September 2021, 14.57 Uhr