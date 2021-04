Reichartshausen. (rnz/jou) Die Gemeindeverwaltung bietet ab Donnerstag, 22. April, kostenlose Corona-Tests für alle Reichartshäuser im "Centrum" an. Wer sich testen lassen möchte, kann das immer montags von 8.30 bis 10 Uhr oder donnerstags von 17 bis 18 Uhr tun. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. "Das ist das Einzige, was wir dazu beitragen können", sagt Semra Schilling von der Verwaltung. Um jeden Tag testen zu können, gebe es aber zu wenig Personal. Schnelltests hingegen sind genügend vorhanden. Rund 200 Personen in der Woche könnten die Freiwilligen ohne Probleme testen. Zu beachten ist, dass sich nur symptomfreie Personen testen lassen dürfen – wer also Erkältungssymptome hat, darf nicht zum Testen kommen. Ob sich das Konzept bezüglich Häufigkeit der Testungen mit der Zeit ändert, kann Schilling nicht sagen. "Wir testen uns jetzt mal durch." Fragen werden unter Telefon 06262 / 924044 beantwortet.