Sinsheim. (run) Ob ein Paar in der Umkleidekabine der Badwelt Sinsheim Sex hatte oder nicht, wird wahrscheinlich nie final geklärt. Die Einrichtung und das beklagte Paar einigten sich im Prozess vor dem Amtsgericht Sinsheim am Montag auf ein Hausverbot, das vermutlich bei fünf Jahren liegt. So weit so gut.

Heftige Reaktionen auf die Verhandlung gab es in den RNZ-Foren aber trotzdem. Schockiert hat die User vor allem eine Aussage des Badewelt-Geschäftsleiters. Stephan Roth gab in der Verhandlung an, dass in den Umkleidegängen größere Spiegel angebracht seien, über die Sicherheitsmitarbeiter sehen könnten, ob sich Erwachsene zu zweit in einer Kabine befinden. Das ist bereits ein Verstoß gegen die Hausordnung. Anhand der Fußstellung könnten die Mitarbeiter nun weiter erahnen, ob sich ein Paar miteinander vergnüge.

"Na bravo - die Aussage fehlte gerade noch! Man kann also durch einen kleinen Spalt in die Kabine schauen. Wenn das mal keinen 'Voyeurismus' zur Folge hat. Wer bitte plant so etwas bzw. lässt sich solche Kabinentüren einbauen? Oder ist das tatsächlich so gewollt - steckt dahinter etwa Willkür?", fragt User "Onliner" auf rnz.de.

Schockiert ist auch Leser "Mittelschicht": "Es ist erschreckend, dass die Badewelt offensichtlich Spanner beschäftigt, die mal einen Blick durch einen Schlitz in der Kabine werfen. Ich stelle mir das ekelhaft vor, von irgendwelchen fragwürdigen Security-Mitarbeitern und -Mitarbeiterinnen bespannt zu werden."

In die ähnliche Richtung gehen die Kommentare auf Facebook. "Wenn sich Mitarbeiter für solche Spitzeldienste hergeben, da fragt man sich, was haben diese Menschen aus der Geschichte gelernt. Der Anwalt der Badewelt ist wohl auch nur geldgierig", sagt User Helmut Lacher.

Und "Mario Weiser" zieht aus dem Fall sogar seine Konsequenzen. Er wolle nicht mehr in die Badewelt gehen, sagt er und fügt an: "Und ich war oft dort."

Dominik Bayer stellt auf Grund der Ereignisse die gesamte Einrichtung in Frage: "Wann die wohl ihre Badewelt abschließen und ihren Schlüssel in den Kanal werfen?"