Sinsheim/Wiesloch/Rauenberg. (pol/mare) Autofahrer aufgepasst: Auf der Autobahn A6 zwischen den Abfahrten Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim hat sich am Freitagnachmittag ein Unfall ereignet. Es kommt, so teilt es die Polizei auf RNZ-Nachfrage mit, aktuell zu vier Kilometern Stau in Richtung Heilbronn.

Ersten Informationen zufolge ist an dem Crash ein Motorradfahrer beteiligt. Der Biker soll aber nur leicht verletzt worden sein. Die Polizei ist unterwegs, um den Unfall aufzunehmen und den Verkehr zu regeln.