Sinsheim. (pol/make) Nach dem Raubüberfall im Schwimmbadweg hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl gegen einen 25-Jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am frühen Sonntagabend des 15. August im Schwimmbadweg eine 26-Jährige, die ihn im Internet kennengelernt hatte, geschlagen und bestohlen zu haben. Ein Zusammenhang zu dem Überfall auf einen 67-Jährigen am 9. August, der ebenfalls im Schwimmbadweg stattfand, soll es der Polizei zufolge nicht geben.

Der Tatverdächtige hatte sich mit seinem späteren Opfer kurz nach 18 Uhr am Schwimmbadparkplatz getroffen. Im Laufe des Gesprächs wurde der Beschuldigte immer aggressiver, schlug der Geschädigten unvermittelt ins Gesicht und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend ergriff er die Flucht. Die Fahndung nach dem Verdächtigen war zunächst ohne Ergebnis verlaufen.

Die Ermittlungen des Raubdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten allerdings schnell auf die Spur des Verdächtigen, der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war.

Am 18. August wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg ein Haftbefehl beim Amtsgericht Heidelberg wegen des Verdachts des Raubes erlassen. Am Morgen des 25. August wurde der Beschuldigte schließlich in seiner Wohnung in Sinsheim verhaftet und sodann der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die ihm den bereits bestehenden Haftbefehl eröffnete. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Update: Donnerstag, 26. August 2021, 15.15 Uhr

Im Schwimmbadweg kehrt keine Ruhe ein

Sinsheim. (pol/ppf) Schauplatz Schwimmbadparkplatz, Sonntag, kurz nach 18 Uhr: Eine 26-jährige Frau trifft sich mit einer "Internetbekanntschaft", wie die Polizei das Geschehen beschreibt. Als es ihr zunehmend mulmiger wird, ruft sie ihre Schwester und eine Freundin zu Hilfe, die sich in der Nähe aufhalten. Als die Unterstützung eintrifft, schlägt der zunehmend aggressive Unbekannte der 26-Jährigen plötzlich ins Gesicht und erbeutet von ihr Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchtet er zu einem mit mehreren Personen besetzten Auto, das in der Nähe abgestellt worden ist. Richtung Innenstadt braust es davon.

Die Polizei wird gegen 18.30 Uhr informiert und leitet sodann eine Fahndung mit allen verfügbaren Kräften ein, die jedoch gegen 20 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen werden muss.

Der Täter soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhäutig sein. Er trug schwarze, kurze Haare und hatte einen schwarzen Kinnbart.

Zeugen, die die Geschehnisse am frühen Sonntagabend im Schwimmbadweg, direkt am Schwimmbadparkplatz vor dem Freibad beobachteten und Hinweise zum Täter und/oder zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.