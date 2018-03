Von Christiane Barth

Epfenbach. Der Einzug ins neue Rathaus ist vor Anfang Juni nicht machbar, die Gemeindeverwaltung muss den Termin zum Kofferpacken erneut nach hinten schieben. Bei der jüngsten Baustellenbesprechung wurde deutlich, dass sich die Fertigstellung der Rathaussanierung mitsamt Neubau um weitere zwei Wochen verschiebt und dass eine erneute Verzögerung das Provisorium Mietcontainer für einen weiteren Monat unentbehrlich macht. Trotz all der unerwarteten Verschiebungen des Zeitplans schlägt Joachim Bösenecker jedoch längst nicht die Hände über dem Kopf zusammen: "Wir liegen noch relativ gut im Rahmen," so der Bürgermeister.

Entspannt also geht es an die nächsten Gewerke, die jetzt mit dem Innenausbau in Angriff genommen werden sollen. Die Arbeiten am Bodenbelag sowie der Innenputz starteten in dieser Woche.

Statische Probleme, die erst während des Baus ersichtlich wurden, ausgelastete Handwerker und nicht zuletzt die Grippewelle verschleppten den Fertigstellungstermin weiter nach hinten. Zuletzt gab es Schwierigkeiten, eine Firma aufzutreiben, die den Altbau einrüstet: Denn dass auch der ursprüngliche Rathaustrakt neu eingedeckt werden soll, ist ein Wunsch des Gemeinderates, der ebenfalls erst vor wenigen Wochen zur Überarbeitung der Planungen geführt hatte. Gestern nun teilte der Bürgermeister mit: "Der Architekt hat jetzt eine Firma gefunden, die in den nächsten Tagen das Gerüst am Altbau montiert."

Auch auf dem Dach des Neubau ging’s nicht gerade zügig voran: So konnte der planmäßige Termin für die Blechnerarbeiten aufgrund der lang anhaltenden Frostperiode nicht eingehalten werden. Als dann das Wetter endlich mitspielte, waren die Auftragsbücher der Handwerker jedoch mit anderen Baustellen blockiert. Hinzu kam: Bei der öffentlichen Ausschreibung der Dachdeckerarbeiten für den Altbau ging kein einziges Angebot ein, die beschränkte Ausschreibung musste aufgehoben werden. Der Auftrag wurde nun "freihändig", also ohne förmliches Verfahren vergeben. Doch auch das hielt auf, da Fristen eingehalten und erst die nächste Zusammenkunft des Gemeinderats abgewartet werden musste.

Obendrein machte dem Architekten die Grippe zu schaffen - weiteres unvorhergesehenes Unbill, das den Bau immer wieder nur mit angezogener Handbremse voranschreiten ließ, aber dennoch nicht wirklich ernsthaft behinderte. Die dicksten Brocken an Herausforderungen nämlich dürften längst überwunden sein: Die Bombensuche im vergangenen Jahr und die Errichtung von Pfählen, die bis zu fünf Meter tief in die Erde betoniert wurden und die Gründung des Gesamtbaus damit erst auf ein sicheres Fundament stellten. Denn Mängel an der Tragfähigkeit des Altbaus waren erst nach dem Abriss des alten Anbaus sichtbar geworden, Statiker und Architekt mussten Extraschichten einlegen. Auch die Geschossdecken mussten zusätzlich verstärkt werden.

Bei der jüngsten Gemeinderatsitzung nun wurden die Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten sowie die Malerarbeiten, die Aufträge für die Innen- und Stahlblechtüren und den Trockenbau vergeben.

Der Umzugstermin ist nun auf Anfang Juni anvisiert. Die Containermiete von rund 3000 Euro im Monat hält Bürgermeister Bösenecker - gemessen an den Gesamtkosten des mehr als zwei Millionen teuren Projekts - für "eine marginale Sache" und meint: "Wir haben uns ja für die Container entschieden, damit wir flexibel sind."