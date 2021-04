Von Berthold Jürriens

Sinsheim-Hoffenheim. Der eine bestreitet vehement die Vorwürfe. Die Gegenseite kommt am Ende zu dem Ergebnis, dass die Anschuldigung bestehen bleibt und keine Einsicht des Beschuldigten erkennbar sei. Doch mit so einfachen Sätzen kann man die Geschichte von Rüdiger Heier und der TSG 1899 Hoffenheim nicht erklären. Schließlich geht es um schwere Vorwürfe gegen den 74-jährigen 1899-Fan mit einem entsprechenden Urteil. Ein einjähriges, bundesweites Stadionverbot bis zur 4. Liga wurde dem Hoffenheimer Mitte Januar per Einwurfeinschreiben zugesandt. Begründung: "Herabwürdigende und diskriminierende Äußerungen während des Bundesligaspiels TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen am 1. Februar 2020".

Heier, 74 Jahre alt, seit 64 Jahren TSG-Vereinsmitglied mit der Mitgliedsnummer "167 C", Ehrenmitglied seit 2008, zwölf Jahre Leiter der "Alten Herren", drei Jahre Schiedsrichterbetreuer, seit zehn Jahren als "Arena Guide" mit rund 1200 Stadionführungen für die TSG aktiv: Eine Vereins-Vita, in der eigentlich kein Platz für Stadionverbote sein sollte, möchte man meinen. "Wenn ich wirklich etwas Diskriminierendes gesagt haben soll, dann wäre es ein Fehler gewesen, ich hätte mich entschuldigt, und ich hätte eine Strafe akzeptiert. Aber den Aussagen und Anschuldigungen eines mir völlig unbekannten Menschen werden von den TSG-Verantwortlichen mehr Glauben geschenkt als mir", sagt Heier in ruhigem, aber enttäuschtem Ton.

Am besagten Samstag hätte "dieser Mensch", der "fünf bis sechs Reihen unter mir im Stadion sitzt", ihn der ausländerfeindlichen Äußerungen beschuldigt. Angeblich habe Heier den Leverkusener Fußballprofi Moussa Diaby beleidigt. Seit zehn Jahren besitze der 74-Jährige eine Dauerkarte und habe überhaupt keinen Grund für rassistische Rufe oder ähnliche Vorwürfe. "Dieses bundesweite Stadionverbot hat mich total überrascht, weil diese Anschuldigungen einfach nicht stimmen." Für ihn ist dieser Umgang mit altgedienten Ehrenmitgliedern schlechter Stil.

Auch auf zahlreiche E-Mails, die er anschließend an die Stadionverbotsbeauftragte Christiane Rienesl geschrieben habe, sei keine Reaktion gekommen. Sowohl im Gespräch mit dem TSG-Fanbeauftragten Carsten Lindwurm als auch bei der Anhörung im Dezember 2020 mit Rienesl und Mike Diehl habe Heier mehrmals betont, dass er derartige Äußerungen nicht gemacht habe. "Ich kann nicht verstehen, dass anderen einfach mehr geglaubt wird", sagt Heier. Er hätte sich niemals an die Presse gewandt, wenn er schuldig wäre. "Soll das Stadionverbot der Dank sein für das jahrelang Engagement für die TSG?", fragt Heier etwas zynisch. Für ihn sei das "Menscheln" in seinem Verein abhandengekommen, und er ergänzt unter seiner 1899-Fan-Schiebermütze: "Hoffenheim und die TSG sind mein Zuhause."

Bei einem Stadionverbot handelt es sich nicht um eine Sanktion, sondern um eine general- sowie spezialpräventive Gefahrenabwehrmaßnahme der für die Sicherheit einer Veranstaltung verantwortlichen Vereine. Bei der Festsetzung von Stadionverboten gelten grundsätzlich andere Maßstäbe als bei der strafrechtlichen Sanktionierung. Während im Strafrecht nach dem Grundsatz "in dubio pro reo" – also im Zweifel für den Angeklagten – eine Bestrafung unterbleibt, wenn keine Tat zu beweisen ist, können Stadionverbote eine nennenswerte Wirkung nur dann erzielen, wenn sie auch gegen solche Besucher ausgesprochen werden können, die zwar nicht wegen ihres bisherigen Verhaltens zu verurteilen sind, eben dieses Verhalten aber befürchten lässt, dass sie bei künftigen Spielen sicherheitsrelevante Störungen verursachen werden. Die Unschuldsvermutung gilt also nicht. Es kommt vielmehr auf eine objektive Gefahrenprognose weiterer Störungen an. (bju)

Und dieses "Zuhause" stehe für Toleranz, Integration und Respekt, betont Holger Kliem, Leiter der Medien und Öffentlichkeitsarbeit der TSG, als die RNZ ihn mit den Vorwürfen Heiers konfrontiert. Kliem kann sich noch an den Vorfall erinnern. "In diesem Fall wurden von unserem zuständigen Gremium unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informationen ergebnisoffene und intensive Gespräche geführt. Leider führten diese nicht zu Einsicht und Umkehr, sodass wir hier – wie in jedem vergleichbaren anderen Fall – gezwungen waren, die für alle bei uns geltenden Grundregeln konsequent anzuwenden", sagt Kliem. Die TSG habe ihre klare Haltung immer wieder verdeutlicht. "Wir lehnen jede Form von Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung ab." Kliem spricht über seine Erfahrungen und zeigt dabei klare Kante, auch gegen vermeintlich harmlos wirkende Äußerungen von Fans, die das eine oder andere Wort oder eine Bezeichnung als lustig oder "normal" und nicht als diskriminierend empfinden. "Aber genau da beginnt das Problem." Gerade im Sprachgebrauch funktioniert der Rassismus dadurch, dass er für Nichtbetroffene unsichtbar ist.

Und Kliem betont, dass man keinerlei Unterschiede zwischen eigenen oder auswärtigen Fans oder verdienten Mitgliedern mache. Dass das keine Lippenbekenntnisse sind, sah man im Februar 2019, als drei TSG-Fans wegen rechtsextremer Äußerungen während der Champions-League-Partie bei Olympique Lyon mit bundesweiten Stadionverboten von ein bis drei Jahren sanktioniert wurden. "In unseren Jugend- und Senioren-Teams bei Männern und Frauen stehen Spielerinnen und Spieler aus über 30 Nationen. Wir stehen für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Menschlichkeit und wünschen uns, dass unsere Mitarbeiter, Mitglieder, Fans und Besucher diese Einstellung teilen. Menschen, die die Ideale von Gleichheit, Respekt und Menschlichkeit nicht teilen, sind in unserem Kreis falsch", unterstreicht Kliem.

Rüdiger Heier wird dem sicher zustimmen und fühlt sich dennoch ungerecht behandelt. Sein bundesweites Stadionverbot dauert übrigens bis zum 19. Januar 2022. Seine Dauerkarte wird Heier, wie er der RNZ sagte, wohl nicht mehr verlängern lassen.