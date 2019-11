Von Hans Georg Frank

Kirchardt/Heilbronn. Zwölf Menschen hätten am 21. Mai in Kirchardt „zu Tode kommen“ können, wenn nicht „aufgrund glücklicher Umstände“ vier Feuer frühzeitig gelöscht worden wären. Deshalb wertete die Staatsanwältin bei der Prozesseröffnung vor dem Landgericht Heilbronn die Serie von Brandstiftungen auch als „versuchten Mord“. Angeklagt ist der 38-jährige Leiharbeiter Michal C. aus Polen, der zwar seinen immensen Wodkakonsum aufzählen kann, was ihm zur Last gelegt wird hat er in seinem Gedächtnis aber angeblich nicht gespeichert. „Immer wenn es interessant wird, setzt die Erinnerung aus“, kommentierte der Vorsitzende Richter Roland Kleinschroth das Verhalten.

An jenem Dienstag im Mai rückte die Feuerwehr in Kirchardt zu vier Bränden in der Vorstadtstraße aus. Um 2.17, 2.46, 3.51 und 10.10 Uhr entstand durch die Zündeleien ein Sachschaden von über 570.000 Euro. Es wurden Fahrzeuge und Fassaden beschädigt sowie eine Werkstatt und ein Schuppen zerstört. „Schlafende Hausbewohner hätten zu Tode kommen können“, sagte die Staatsanwältin, etwa in den Flammen, aber auch durch Gase und giftige Dämpfe. Aber entgegen den Vorstellungen des Angeklagten sei rechtzeitig gelöscht worden. Er habe versucht, die Menschen „heimtückisch zu töten“.

Der aus Kattowitz stammende Angeklagte weiß angeblich nichts von den Taten, die ihm zur Last gelegt werden. Seit seinem 18. Geburtstag habe er „massive Probleme mit Alkohol“. Zuletzt habe er bis zu fünf Flaschen Wodka täglich geleert, behauptete er. Er habe oft bis zur Bewusstlosigkeit getrunken. Die Anklage geht davon aus, dass er zum Tatzeitpunkt „erheblich alkoholisiert“ gewesen ist.

Zu vier Bränden wurde die Feuerwehr am 21. Mai gerufen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 570 000 Euro. Fotos: Guzy/Frank

Michal C. hatte in seiner Heimat eine Lehre als Elektromechaniker abgebrochen, er schlug sich durch mit Gelegenheitsjobs, hat auch mal in Holland acht Monate lang Käse sortiert. Am 5. Mai kam er nach Deutschland, weil er im Radio gehört hatte, dass es hier Arbeit gebe. In Kirchardt stand er in Diensten einer Leiharbeitsfirma, er sollte auf der Baustelle einer Deponie eingesetzt werden. Doch bereits am ersten Tag machte er blau, den Rest der Woche seien seine Leistungen „sehr mangelhaft“ gewesen, sagte sein ehemaliger Chef im Prozess. In der zweiten Woche sei der Pole gar nicht mehr erschienen. Deshalb sollte er die Firmenwohnung in Kirchardt verlassen. Als er erfahren habe, dass zwei seiner Autos angezündet worden seien, habe er an einen Racheakt gedacht und C. verdächtigt, sagte der Unternehmer.

Als der Angeklagte an jenem Nachmittag festgenommen wurde, stellte die Polizei bei ihm angesengte Augenbrauen fest. Ursache dafür sei ein Missgeschick beim Anzünden einer Zigarette gewesen, behauptete er. Dass er tatsächlich der Täter war, schloss er in einer ersten Vernehmung aus. Jetzt sagte er: „Aus den Dokumenten der Polizei geht hervor, dass ich es wohl war, ich kann mich einfach nicht erinnern.“ In einem beschlagnahmten Brief an seine Eltern schrieb der verhaftete Sohn: „Ich habe mich in einen Riesenmist reingeritten.“

Er habe schon mehrfach die Arbeit wegen seiner Alkoholsucht verloren, sagte C. vor Gericht. Auch mit dem Strafvollzug kennt er sich aus, wie er berichtete. Zweimal saß er jeweils mehrere Jahre hinter Gittern wegen Körperverletzung und Verletzung der Unterhaltspflicht. Er ist Vater von zwei unehelichen Söhnen, sechs und elf Jahre alt. Im deutschen Gefängnis hat Michal C. jetzt erkannt: „Mein Leben kann so nicht weitergehen.“ Bei der Verhandlung wurde angedeutet, dass der Angeklagte auch Gegenstände stehlen wollte, „die man zu Geld machen kann, wenn man keines hat“, wie sich Kleinschroth ausdrückte.

Für den Indizienprozess hat der Vorsitzende Richter sechs Verhandlungstage angesetzt. Die Fortsetzung findet am 25. November statt. Bis 18. Dezember sollen 23 Zeugen gehört werden. Auch zwei Sachverständige, ein Psychiater und ein Brandexperte des Landeskriminalamtes, sollen bei der Wahrheitsfindung helfen.