Sinsheim. (ubk) Mit einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung, primär wegen "Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz", kam ein 37-jähriger Meckesheimer vor dem Schöffengericht Sinsheim noch recht glimpflich davon - nicht zuletzt auch seiner Geständigkeit sowie seiner bisherigen Straflosigkeit.

Das Anklagepapier des Staatsanwaltes beinhaltete dann auch eine ansehnliche Auflistung von Straftaten, derer sich der 37-jährige Hartz-IV-Empfänger schuldig gemacht hatte: So hatte er mehrfach über das sogenannte Darknet bei einem holländischen Händler Betäubungsmittel geordert, vor allem aufputschende Amphetamine sowie in Deutschland verschreibungspflichtige Benzodiazepine, zu den Psychopharmaka gehörende Angst- löser - und zwar in erheblichen Mengen. Die Lieferungen seien jeweils von Experten des Hauptzollamts Köln abgefangen und beschlagnahmt worden.

Bei überraschenden Hausdurchsuchungen in Zuzenhausen und Meckesheim, bei denen der Angeklagte nicht anwesend gewesen sei, habe man dann diverse Betäubungsmittel sichergestellt - insbesondere Amphetamine, Cannabisprodukte, toxisch wirkende Pilzextrakte sowie Diazepine, für die keine ärztliche Verordnung vorlag. Zudem habe man in einem Safe noch zwei dem Waffengesetz unterliegende Schreckschusspistolen sowie fünf Böller ausländischer Herkunft entdeckt, deren Erwerb sowie Besitz nach dem Sprengstoffgesetz verboten seien.

Der damit konfrontierte, verwirrt und kraftlos wirkende Angeklagte, der nach eigenem Bekunden "eine schöne Kindheit gehabt habe" und auch einen Realschulabschluss besitzt, aber die daran anschließende Lehre im Getränkebereich abgebrochen hat, räumte seine "Untaten" ein. Er habe sich bisher mit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen.

Entschiedenen Wert legte er noch auf die Bemerkung, dass "Schnapsverzehr" im Vergleich zu seinen Fehlgriffen ebenso schlimm oder gar "der schlimmere Killer" sei. Dies wiederholte er im Plädoyer ein weiteres Mal. Staatsanwalt und Richterin machten ihm klar, dass dem die Gesetzeslage in Deutschland gegenüberstehe. Zu seinem augenblicklichen Konsum befragt, räumte er ein, bis zu vier Mal in der Woche "Pep zu ziehen", also Amphetamine zu schnupfen. Abhängig sei er aber - seiner permanenten Angstattacken wegen - hauptsächlich von den Tabletten.

Richterin sowie Schöffen einigten sich schließlich auf ein "mildes Urteil", wie sie selbst betonten - auch auf dem kooperativen Verhalten des Angeklagten begründet: Trotz der erheblichen Mengen an Betäubungsmitteln, die der Angeklagte geordert und gehortet habe, sei von Eigenkonsum auszugehen, Handel nicht nachweisbar.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung des Verstoßes gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz legten sie sich auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten fest - verbunden mit diversen Auflagen, etwa einer Psychotherapie sowie regelmäßigen Drogen-Screenings. Damit entsprachen sie auch dem Antrag des Staatsanwaltes sowie den Vorstellungen des Pflichtverteidigers.