Siegelsbach/Heilbronn. (jou) Vor dem Amtsgericht Heilbronn hat der Prozess gegen zwei Männer einer Siegelsbacher Firma begonnen. Es geht um fahrlässige Tötung und um die nicht ordnungsgemäße Wartung einer Maschine.

Im Januar 2017 war ein rumänischer Arbeiter in eine Ballenpresse geraten, die dann seinen Kopf abtrennte. Der Mann war, zusammen mit Kollegen, über ein Subunternehmen angestellt. An besagtem Tag gab es einen Materialstau an der Sortiermaschine, weshalb das Opfer offenbar die Klappe der Ballenpresse öffnete und hineinstieg, ohne sie abzustellen.

Er löste mit seinem Körper die Lichtschranke aus, die normalerweise den Pressvorgang einleitet. Dadurch trennte die Maschine den Kopf des Mannes vom Rumpf - so jedenfalls lautet der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Außerdem habe die Maschine erhebliche Sicherheitsmängel gehabt. Es habe weder einen Notausschalter gegeben, um die Maschine abzustellen, noch eine Verriegelung der Klappe - diese hätte eigentlich so konstruiert sein sollen, dass sie nur mit Werkzeug geöffnet werden kann. Außerdem wirft die Staatsanwaltschaft dem Hauptangeklagten vor, dass er den rumänischen Arbeitern keine Sicherheitseinweisung gegeben habe.

Was an dem Unglückstag genau geschah, ist für Richter und Staatsanwaltschaft nicht einfach zu ergründen. Keiner der rumänischen Arbeiter, die als Zeugen geladen waren, kam zum Prozess. Sie sind aber die Einzigen, die den Unfall gesehen haben. So wurden nun am ersten Verhandlungstag nur zwei Zeugen vernommen, die den Vorfall aber nicht unmittelbar miterlebt haben.

Es war nicht immer ganz einfach, den Ausführungen des ersten Zeugen zu folgen. In holprigem Deutsch erklärte er, dass das Opfer die Aufgabe hatte, den Gabelstapler zu fahren und die Ballenpresse zu bedienen. Materialstau habe es an der Maschine nur selten gegeben. Das sei nur passiert, wenn zu viel Material in der Maschine gewesen sei. Dann, so der Zeuge, habe man mit einem Stock nachhelfen können, damit sich das Material löse und auf das Förderband falle.

An besagtem Tag gegen 6.30 Uhr sei die Maschine relativ leer gewesen. Das bestätigte auch der zweite Zeuge, der außerdem große Sicherheitsmängel im Betrieb anprangerte. Erst 2015, nach langem Hin und Her mit dem Angeklagten, sei eine Firma damit beauftragt worden, Gefährdungsbeurteilungen anzufertigen.

Zuvor gab es laut dem Zeugen weder einen Betriebsarzt noch Ersthelfer oder gar Sicherheitseinweisungen für die Angestellten. Viele der Arbeiter hätten ohne Führerschein die Gabelstapler gefahren.

Zu dem Vorfall selbst konnte der Mann nur wenige Angaben machen. Wie der erste Zeuge betonte auch er immer wieder, dass er sich nicht erklären könne, wie der Unfall passiert ist. Erst zwei Wochen vor dem Vorfall sei die Maschine gewartet worden. Trotzdem wies der Zeuge darauf hin, dass im Gutachten stehe, dass Teile an der Maschine gefehlt haben, beispielsweise Schutzabdeckungen und Sicherheitsschalter.

Die Verhandlung wird am Freitag, 16. August, um 13.30 Uhr fortgesetzt.