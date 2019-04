Von Christian Laier

Waibstadt. Wenn Antonia und Berta zusammen mit Danylo, Ramez, Lukas und Rico einen Marmorkuchen backen, klingt das alleine von den Vornamen schon recht interessant. Noch interessanter wird das gemeinsame Backen, wenn man weiß, dass die vier Jungs Schüler der Waibstadter Realschule sind und die beiden Seniorinnen im Waibstadter Johanniter-Haus leben. Zusammengeführt hat sie die Projekt-AG "Start up! Mit Kreativität den Ort bewegen", die zum Beginn des laufenden Schuljahres von der evangelischen Kirchengemeinde und der Realschule ins Leben gerufen wurde.

Zu Beginn des gemeinsamen Termins im Johanniter-Haus ist es erst einmal still. Die Bewohner des Pflegeheims in unterschiedlichster körperlicher und geistiger Verfassung sitzen erwartungsfroh an einer langen Tafel. Manche schlafen, andere sind zwar wach, aber in Gedanken woanders. Nicht aber Antonia und Berta. Den beiden rüstigen älteren Damen sieht man nicht an, dass sie im Johanniter-Haus leben. Aufmerksam begutachten sie die vier Jungs, die noch etwas schüchtern herumstehen und nicht so recht wissen, wie sie anfangen sollen.

"Was ist Ihr Lieblingskuchen?", fragt der erste Schüler schließlich mutig. "Apfelkuchen!" kommt die Antwort umgehend von der anderen Seite des Tisches. Schnell ergreifen die Damen die Chance und fragen, ob die Jungs schon einmal einen Kuchen gebacken haben und wie es in der Schule läuft. Schnell entwickeln sich ein Gespräch und eine herzliche Atmosphäre.

Die Seniorinnen fetten die Backformen ein, schlagen Eier auf, rühren mit dem Handmixer den Teig. Den jungen Männern weisen sie einfachere Assistenzaufgaben zu und beobachten sehr genau, dass auch alles seine Ordnung hat. Antonia übernimmt schnell die Führung in der Gruppe und sagt den jungen Hobbybäckern, was zu tun ist. Berta kennt das Rezept auswendig und gibt den Jungs Tipps.

Plötzlich fragt eine bis zu diesem Zeitpunkt eher unbeteiligte Seniorin die Jungs, ob ihr jemand beim Stricken helfen könnte. Der Anfang sei immer so schwer. Drei Jungs schauen sich ungläubig an, als ihr Kumpel Danylo antwortet: "Klar, ich kann stricken und zeige es Ihnen gerne." Die beiden setzen sich an den Nachbartisch und beginnen ein Fachgespräch übers Stricken.

"Die Schüler machen mit solchen Begegnungen erste positive Erfahrungen, wie man sich im sozialen Bereich bewegt und seine Kreativität einsetzt. Wir möchten, dass sie einen Blick für die Breite der Gesellschaft bekommen und kreativ, wach und liebevoll durchs Leben gehen", fasste Pfarrer Jonas Rühle die Intention für das Projekt zusammen. Dabei wird er von den beiden Religionslehrern der Waibstadter Realschule, Julia Stumpf und Christoph Weiß, unterstützt. Für die Umsetzung im Johanniter-Haus ist Ulla Kattermann, die Leiterin des Sozialen Dienstes, verantwortlich.

Ziel der AG für die siebten bis neunten Klassen der Realschule ist es, dass die Schüler eine Idee entwickeln, die bedürftigen Menschen guttut. Diese Idee wird dann im Team umgesetzt, indem jeder seine Begabungen einbringt. Am Ende erhalten die Schüler ein Zertifikat für soziales Engagement. Im Projekt eingesetzt werden auch Tablet-PCs, die von der "Hopp Foundation" zur Verfügung gestellt wurden. Damit erstellen die Schüler während des Projekts eine Fotodokumentation oder suchen im Internet nach Kuchenrezepten für die Backtage im Johanniter-Haus.

"Die Schüler haben sich mehrere Einrichtungen angeschaut. Wir waren auch im Kindergarten oder bei der Sinsheimer Tafel. Wegen der Begegnung von Jung und Alt haben sie sich dann bewusst für das Johanniter-Haus im Ort entschieden", berichtet Pfarrer Rühle. Zur Überraschung der Initiatoren haben sich mehr als 20 Schüler für das konfessionsübergreifende Projekt gemeldet. Rühle wünscht sich jetzt, dass das gesamte Projekt weitergeht.