Seit Samstag türmt sich in den Läden wieder eine Vielzahl an Feuerwerksknallern. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Region Sinsheim. Ist das Böllern an Silvester noch zeitgemäß? Zwei RNZ-Redakteure im Pro und Contra.

>>>Lesen Sie hier, wie es rund um Sinsheim mit Böllerverboten aussieht<<<

> Pro

Wie ein Tannenbaum an Weihnachten

Von Falk-Stéphane Dezort

Wie ein feiner Festtagsbraten, ein Tannenbaum, Geschenke und eine besinnliche Zeit bei der Familie für mich zu Weihnachten gehören, so erfreue ich mich an Silvester an buntem Feuerwerk und möchte dieses nicht missen. Selbstverständlich bin ich auch Teil der Knallerei, die sich in der Nacht zum 1. Januar deutschlandweit verbreitet.

Als Kind habe ich die lauten Böller und Raketen noch gefürchtet. Doch mit zunehmendem Alter fand ich dann auch mehr Spaß an der Böllerei. Ich selbst gebe zwar keine Unsummen für die bunten Lichter aus, doch eine Packung Raketen ist für mich ein Muss. Das Zischen, wenn sich das Schwarzpulvergemisch auf den Weg in 60 Meter Höhe begibt, dazu der Knall und die anschließenden Lichter lösen bei mir für einen Moment Glücksgefühle aus und lassen vieles um mich herum vergessen. Über die Jahre hat sich dabei auch der Brauch entwickelt, auf jede Rakete, die in die Luft steigt, den Namen eines geliebten Menschen zu schreiben und ihm so – sofern das neue Jahr nicht zusammen begrüßt werden konnte – die besten Wünsche für die kommenden zwölf Monate zu senden.

Ebenso ist es bei mir beinahe eine Tradition, Silvester in einer großen Gruppe aus Freunden bei Raclette, Gesellschaftsspielen, Bleigießen und mit Feuerwerkskörpern zu verbringen. Es gibt doch nichts Schöneres, als die bunten Lichter am Himmel zu beobachten und dabei das eine oder andere Glas Sekt zu trinken. Dafür nehme ich gerne am nächsten Morgen den Besen in die Hand und kehre die Reste weg.

> Contra

Überlasst das den Profis!

Von Christian Beck

Ja, die Farben, die so manche Rakete an den Himmel zaubert, sind wirklich schön anzuschauen. Und natürlich schaue ich mir mit Familie und Freunden das Feuerwerk in der Silvesternacht gerne an. Aber ganz ehrlich: Ich hätte kein Problem, darauf zu verzichten. Denn der Brauch, an dem manche Menschen offenbar so hängen, hat auch viele Schattenseiten.

Groß ist momentan die Diskussion, Luftverschmutzung und Feinstaub werden immer wieder genannt. Und ja, sicher ist der Umwelt geholfen, wenn weniger oder gar nicht geknallt wird. Doch in anderen Bereichen sind meine Bedenken noch viel größer: Jahr für Jahr sorgen Silvesterraketen dafür, dass Häuser brennen. So geschehen zum Jahreswechsel 2017/18 in Sinsheim. Und es gibt einige weitere Familien, die auf diese Weise ihr Zuhause verloren haben.

Verloren hat so mancher auch schon einen Finger oder sein Augenlicht. Immer wieder verletzten sich Menschen, weil Böller in zu großer Nähe hochgehen. Und Tiere haben meist schlichtweg Angst. So mancher Hundebesitzer muss sein Tier den Jahreswechsel über trösten, weil es die Knallerei als puren Stress empfindet.

Und dann kommt noch die moralische Komponente hinzu: Einige gehen verantwortungsvoll mit Feuerwerk um, andere aber leider nicht. Immer wieder werden Feuerwehrleute oder Rettungskräfte mit Raketen beschossen. Und dass an Neujahr der eigene Böller-Dreck auch weggekehrt werden sollte, gilt für viele schon lange nicht mehr. Deshalb mein Tipp: Überlasst ein schönes Feuerwerk den Profis!